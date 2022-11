FEM SPANINGAR: "Där är damfotbollen flera mil före herrfotbollen"

Kolla på damfotboll istället

Var femte svensk kommer inte att titta på fotbolls-VM på grund av att det arrangeras i Qatar. Det visar en ny Sifo-undersökning som TV4 Nyheterna rapporterade om i måndags. "Åtta av tio tycker att det är fel att man arrangerar fotbolls-VM i Qatar överhuvudtaget", sa Toivo Sjörén, opinionschef Kantar public.

Gott så. Men det spelas massor med högkvalitativ ligafotboll i Europa där det inte finns några direkta klädkoder eller förbud vare sig för supportrar eller spelare. Dessutom är det Champions League i veckan. Vad sägs om Roma mot Wolfsburg, Chelsea mot Real Madrid, Juventus mot Arsenal eller Barcelona som ska ta emot Bayern München hemma på klubbens huvudarena Camp Nou?

FC Rosengård är också i farten och nu är det dags att spänna musklerna och visa att energin och kvaliteten från Sveriges bästa klubblag räcker till när man på bortaplan ska ta sig an Benfica på torsdag med avspark 21:00. Matchen går att se på DAZNs Youtube-kanal helt gratis utan några geografiska blockader eller restriktioner med svensk kommentering.

Så, ni som älskar fotboll men inte väljer att titta på VM i Qatar, låt damfotbollen ta plats på era TV-apparater nu istället. Ni kommer inte att ångra er.

EM i somras såg inga hot om gula kort

Det slogs på stora trumman rejält från det nederländska, danska, engelska och tyska förbundet med fler innan starten av VM i Qatar. Det handlade bland annat om kaptensbindlarna där man avsåg att låta stora profiler som Englands kapten, Harry Kane, bära "One Love"-armbandet. Bokstavligt talat strax innan avspark så hotade FIFA om sportsliga konsekvenser med gula kort till de spelare som trotsade förbudet om att det inte är tillåtet med budskapet "One Love". Förbunden backade, spelarna bad om ursäkt och inga kaptener sågs, under VM:s andra dag bryta mot FIFAs förbud.

Tänk vad gula kort det hade delats ut under EM i somras i England när damerna spelade om det hade funnits sådana här förbud vid den tidpunkten. Det här är en signifikant skillnad mellan herr- och damfotboll och när vi snackar om att vi vill plocka russinen ur herrfotbollskakan till damfotbollens utveckling så är det här INTE ett av de russinen som bör plockas. Att ett VM för damer ens skulle kunna spelas i ett land som Qatar är för det första förmodligen inte ens på världskartan. Men det andra är kritiken som förbunden och spelarna nu får i Qatar när de viker sig för FIFAs hot om gula kort - där man förvisso ursäktar sig för att man tar tillbaka löftet om att bära "One Love"-bindeln men där debattens strålkastare fortsätter att lysa.

Man borde ha tagit det gula kortet. Roy Keane kanske säger det bättre än någon:

There is no better pundit at cutting through the noise and getting a point across. https://t.co/ncDNt2jDVY