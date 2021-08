FEM SPANINGAR: "MFF kommer ha ambitioner - samlat på sig ovärderlig erfarenhet"

Dramatiken började i första halvlek

Precis som i den senaste Champions League-kvalmatchen på bortaplan mot Rangers släppte Malmö FF in ett mål under matchinledningen. Denna gång var det Ludogorets lagkapten Anton Nedylakov som hann först på en förlupen boll vid hemmalagets första hörna och sköt in 1-0. Sören Rieks trodde att han hade kvitterat sex minuter senare, men efter en lång VAR-granskning dömdes målet bort för en knapp offside på Anders Christiansen. 1-1 kom i den 42:a minuten istället. Veljko Birmancevic ställde upp cirka 25-30 meter från målet i ett vänsterläge för en frisparksskytt, och Kahlina kunde inte mota bort skottet från att gå in i hans vänstra hörn. Andra matchen i rad som 23-åringen satte en frispark i mål. Dramatiken stannade inte där dock.

Diawara gjorde en Johansson 2.0

Precis innan målet tvingades MFF till ett högst oplanerat byte. Efter 35 minuter satte sig Johan Dahlin ner på gräset med smärtor i sin vänstra fot eller ben. Målvakten försökte att spela vidare under ett par minuter, men fick avbryta matchen. Ersatte honom gjorde Ismael Diawara, ett färskt nyförvärv som spelade i superettan med Degerfors för nio månader sedan. Nu skulle 26-åringen debutera i ett skarpt läge, lite liknande Marko Johanssons debut i Champions League-kvalet mot Zalgiris 2015 - bara det att Diawaras föregångare i MFF var 16 år vid tillfället. Diawara var med på noterna direkt och stod för en fantomräddning på ett avslut, som senare vinkades av för offside. Tvingad att gå framåt tog Ludogorets initiativet efter pausen. Clément Turpin uppmärksammades på en hands i MFF:s straffområde efter att Christiansen dessförinnan varit nära att göra mål, och den franske domaren pekade på straffpunkten. Straffen tog Pieros Sotirou hand om och gav Ludogorets ledningen igen.

MFF stängde till och gick vidare rättvist

Ludogorets skapde en hel del oreda i gästernas straffområde under den första halvan av andra halvlek. Samtidigt blev inte straffmålet den energiinjektion som laget behövde. Malmö FF tilläts fortfarande att ha mycket boll och gavs gott om ytor på framförallt kanterna. Trebackslinjen med Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen och Franz Brorsson hade inte någon fläckfri dag. Men den har en så hög lägstanivå att den klarar ett tryck under de viktigaste minuter som ett fotbollslag kan spela, där VAR-beslut och allt möjligt gick emot. Den samspelta defensiven gjorde att det inte hände inte så mycket mer i chansväg under slutkvarten, och MFF kunde säkra sitt tredje Champions League-deltagande under 2000-talet. Det är otroligt imponerande och fullt rättvist sett till hur dubbelmötet mot Ludogorets såg ut. MFF kunde avgjort det hela redan i Malmö, men tog den svårare vägen – vilket på något sätt gör bedriften ännu större. Malmö FF är i Champions League. De behöver inte på något sätt be om ursäkt för det.

MFF kommer ha ambitioner även i gruppspelet

Med minst 170 miljoner kronor redan säkrade för gruppspelsdeltagandet kan Skånelaget rycka ifrån i den allsvenska pengaligan med ett försprång som inte kommer tas igen de närmaste fem åren åtminstone. Men den ekonomiska överlägsenheten på hemmaplan får bli en diskussion för en annan gång. Just nu är allt fokus på Champions League och lottningen på torsdag. MFF hade haft en bättre sportslig chans i ett Europa League-gruppspel, men går in till CL med ett starkt lag och en organisation som samlat på sig ovärderlig erfarenhet från europeiska cuper de senaste tio åren. De kommer placera sig i den fjärde lottningsgruppen, och urstarka lag som RB Leipzig återfinns så lågt som i pott tre. Men så länge MFF undviker en mardrömslottning kommer de att sikta på en tredjeplats åtminstone, för att spela vidare i Europa efter nyår.