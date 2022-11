FEM SPANINGAR: "Stina Blackstenius är historisk"

Skriver historia i Arsenal och WSL

Sen Stina Blackstenius gjorde sin debut i Women’s Super League (WSL) i januari är det bara tre spelare som har gjort fler mål än svenskan som har gjort tio mål hittills. Arsenals nummer 25 och Sveriges landslagsanfallare har med sina 15 avslut på mål också nätat flest gånger (66.7%) i den engelska ligans historia av alla spelare som har en statistik med minst 10 avlossade skott som har gått på mål.

Det är ofta snack om att spelare som kommer till England och ska spela måste få en tid på sig till att acklimatisera sig till tempot och kanske framförallt det tuffa, fysiska spelet i WSL innan man kan förvänta sig det bästa av dom. Blackstenius kom inte bara till Arsenal efter en alldeles formidabel säsong i BK Häcken, hon kom också till ett lag med en coach (Jonas Eidevall) som visste precis hur man ska använda Blackstenius för att få ut det absolut bästa av henne.

Fridolina Rolfös match i matchen - El Clásico

Matchen mellan Real Madrid och Barcelona i Liga F resulterade i en 4-0 seger för gästerna från Katalonien. Fridolina Rolfö har spelat sju av åtta ligamatcher för Barcelona den här säsongen och i säsongens första El Clásico var svenskan i startelvan på sin numer naturliga vänsterbacksposition i Barcelonas fyrbackslinje. Ett El Clásico är alltid hett men den här gången kanske lite mer än vanligt då det finns en tydlig uppdelning mellan supportrarna nu i och med “konflikten” mellan det spanska fotbollsförbundet och de 15 spelarna (de flesta hemmahörande i Barcelona) som har sagt nej till vidare landslagsspel om inte saker och ting ändras. Rolfö var en fröjd att se, inte bara för att hon fick göra mål, men också för att hon gav Real Madrids forward, Athenea del Castillo, en rejäl match i matchen. Inte ofta Rolfö drar på sig gula kort men hon hade tydligen bestämt sig för att “no one shall pass” och så blev det. I TransferLab som är ett scoutingverktyg så ser Rolfös profil riktigt intressant ut om man tittar i profilen fullback/ytterback - allround. Rankad på 92:a percentilen av alla i samma position i spanska Liga F och extra fint att se att hon hamnar på 97:e percentilen gällande tacklingar sett till kvalitet. Dessa fick Athenea del Castillo smaka på...

Magdalena Erikssons “nya” roll

Magdalena Erikssons 157:e match i Chelseatröjan var tippad som en riktig tuff bortamatch på förhand när Londonlaget reste till Manchester för att möta ett United som innan matchen inte hade släppt in ett enda mål den här säsongen. The Red Devils från Manchester gick således in i den här matchen hemma på Leigh Sports Village med ett stort självförtroende. Detta trots att Chelsea är det lag som säsongen innan hade orsakat United den största WSL-förlusten i klubbens historia då de regerande mästarna förnedrade United med hela 6-1. Av åtta möten dessa lag emellan så här långt har Manchester United inte vunnit en enda gång och

Chelseakaptenen Magdalena Eriksson har spelat en del som vänster ytterback den här säsongen jämfört med förut. Tillsammans med Arsenals och Englands mittback, Leah Williamson har Eriksson utmärkt sig som en av de bästa mittbackarna i ligan med sina offensiva egenskaper som syns framförallt i det progressiva spelet i utbyggnadsfasen.Svenskan har varit en viktig pjäs i Chelseas uppspel med sin fina passningsfot och sina tekniska egenskaper och är det fortfarande om än med en liten annan roll och position i år. Kanske har det med att göra att Chelsea aldrig riktigt ersatte svenska Jonna Andersson med en annan vänsterfotad ytterback samt att man signade Kadeisha Buchanan, kanadensisk landslagsback från Lyon. Enligt statistik från Wyscout är hon är dock lite mindre på bollen än tidigare med 53,51 passningar per 90 minuter spelade i år än jämfört med förra säsongen då samma siffra var 60,22. Så klart bidrar hon med mycket annat i det stjärnspäckade Londonlaget som är kända för sitt höga presspel och sitt snabba anfallsspel och sett till inledningen på säsongen vi lär få se fler inlägg från Eriksson än tidigare och det lär inte dröja länge innan hon noteras för en och annan assist.

Nations League

Förra veckan meddelade UEFA att Nations League kommer att spelas också för damer från och med hösten 2023. Gott så. Det finns många fördelar med detta kan man tycka, varav en är att landslagen kommer att få fler matcher med riktigt bra motstånd där siffrorna kanske inte kommer att sticka iväg till 10-0 som det tyvärr ofta kan göra nu speciellt under EM- och VM-kval. Svenska Jonas Eidevall lyfte däremot en, av vad som kan komma att bli nackdelarna, med detta i en presskonferens för några dagar sedan. Är tillgången på spelare inom damfotbollen tillräckligt stor för att se till att spelarna håller när antalet matcher och tävlingar ökar i antalet? Jag kan gissa mig till att spelare som ovannämnda Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson och Stina Blackstenius som spelar i klubbar som praktiskt taget spelar i alla cuper som finns både nationellt och internationellt (Champions League) utöver ligaspelet spelar fler och fler minuter för varje säsong som går efter fler matcher betyder något och då vill man kunna mönstra det bästa laget man har. Eidevall lyfter ändå oron kring att så många stora stjärnor är skadade just nu (Alexia Putellas i Spanien/Barcelona, Ada Hegerberg i Norge/Lyon och Marie-Antoinette Katoto i Frankrike/PSG) och att det kanske finns samband.

Det Eidevall sa var bland annat att:

“På UEFA- och FIFA-nivå har frågan fortfarande inte besvarats om hur vi överbryggar klyftan mellan spelare på U19-nivå upp till seniornivå. Det är frågor som nu är ännu viktigare och vi behöver svar eftersom belastningen på den enskilda spelaren för tillfället ökar hela tiden så vi behöver fler spelare som kan dela den på den belastningen.”

Han resonerade också vidare genom att säga:

"Annars kommer vi att ha fler skadade spelare. Jag har inte statistiken på det men jag har en dålig magkänsla nu när jag ser damfotboll eftersom det finns så många högprofilerade spelare just nu med skador som tar lång tid att komma tillbaka ifrån.”

"Jag tror att dessa saker hänger ihop, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi hittar rätt balans."

Nya vindar blåser i Italien

Juventus har vunnit Scudetton fem år på raken i italienska Serie A och man har sikte på att ta ytterligare kliv i Europa. Samtidigt meddelades det innan EM att ligan nu skulle bli professionell och det verkar ha utmanat Juventus en hel del. Efter åtta spelade omgångar återfinns de regerande mästarna från Turin med svenskorna Evelina Duljan, Amanda Nildén och Linda Sembrant bara på en fjärdeplats med 17 inspelade poäng där Roma med Elin Landström, Beata Kollmats samt målvakterna Stephanie Öhrström och Emma Lind leder serien på 21 poäng. Vad som också är värt att nämna är att Roma också vann SuperCoppaItalia efter straffläggning mot just Juventus under den gångna helgen. Blåser det månne nya vindar i Italien tro?

Ändå härligt att det inte är så självklart vilka klubbar som i slutändan vinner liga- och cuptitlar runt om i Europa nu när damfotbollen tar stora kliv och utvecklas hela tiden. Fler klubbar satsar och ligorna blir mer och mer konkurrenskraftiga.