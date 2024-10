FEM SPANINGAR: "Vilken jätteknall - Elfsborgs bästa insats någonsin?"

IF Elfsborg

ELFSBORGS BÄSTA INSATS - NÅGONSIN?

IF Elfsborg har stått för en rad förstklassiga insatser sedan Oscar Hiljemark tog över klubben i somras. Det har lett hela vägen till en av klubbens absolut största matcher någonsin. Den spelades under torsdagskvällen när AS Roma gästade Borås arena i Europa Leagues ligaspel.

Då hade den italienska jätten ett stort spelövertag de första 10-15 minuterna, där Elfsborg alldeles uppenbart hade väldigt stor respekt för sin motståndare.

Därefter radade Elfsborg upp tre heta målchanser mot Romas noll - innan Michael Baidoo kunde placera in 1-0 från straffpunkten till ett gigantiskt måljubel med 43 minuter spelade.

Efter paus fick Elfsborg ägna sig åt betydligt mer försvarsspel, där heroiska insatser mixades upp av en viss dos välförtjänt flyt (bland annat vid Lorenzo Pellegrinis kryssribbeträff) - vilket slutligen la grunden för en av svensk fotbolls största knallar.

Sett till motstånd, har Elfsborg någonsin spelat en bättre match? Boråsarna har förvisso bland annat besegrat Lazio på hemmaplan med 1-0 (2009). Men jag ställer mig tveksam till att Roma-prestationen skulle vara annat än minst lika bra - för detta var fullkomligt briljant av ett på förhand uträknat Elfsborg.

SEGERNYCKELN: SUPERBRÖDERNA ZENELI

Arber Zeneli, 29, vände hem till Elfsborg i vintras, men har haft svårt att hitta rätt fullt ut. Lillebror Besfort Zeneli, 21, var långt ifrån någon startelva fram till sommaruppehållet när Jimmy Thelin ersattes av Oscar Hiljemark på tränarbänken.

Den sistnämnde har varit en stor sensation sedan egentligen Hiljemarks första matcher i juli månad. Arber Zeneli har fått vänta på sin chans - innan han slutligen har varvat upp den senaste månaden.

Mot Roma var "superbröderna" enastående bra.

Arber låg bakom precis allt i offensiv väg för Elfsborg före paus. Om han inte serverade medspelare till jättechanser dribblade han förbi Serie A-backar som om det vore det enklaste i världen för att skapa sig utrymme till egna lägen.

Storebror Zeneli kroknade något efter paus och byttes ut med timmen spelad. Men den första halvlekens insats i sig var så pass högklassig att den la grunden för hela Elfsborgs jättematch. Då tog han hela laget på sina axlar och bröt den där så viktiga barriären för att visa att motståndet de facto var mänskligt.

Parallellt imponerade Besfort stort på Elfsborgs mittfält. Spelmotorn såg inte det minsta nervös ut och serverade boll på boll i djupled för att kickstarta Elfsborgs omställningsspel. Med den prestationen öppnade han garanterat ögonen på en och annan scout på plats på Borås arena.

MATCHENS HÄNDELSE

Det är svårt - nej omöjligt - att inte peka på annat än det måljubel som ägde rum på Borås arena när Michael Baidoo placerade in 1-0 till Elfsborg från straffpunkten före paus. Som hela stadion gungade då.

I kanske Elfsborgs största straffspark någonsin var anfallaren hur kall som helst när han väntade ut Mile Svilar och retligt placerade bollen åt andra hållet.

FRÅGETECKNET

Hur mycket ville Roma det här - egentligen? Den italienska storklubben har haft en svår start på säsongen vilket ledde till att spelarlegendaren Daniele De Rossi fick lämna sin tränarpost. Därefter har den nye tränaren Ivan Juric gått obesegrad genom två segrar och ett kryss.

Roma kände sannolikt att man alldeles oavsett resultat på Borås arena kommer ha en god chans att lösa ett avancemang från Europa Leagues ligaspel. Det vittnade om inte annat hela sex förändringar i startelvan - med en stjärnspäckad bänk - om.

Det fråntar samtidigt ingenting från Elfsborgs insats, där känslan var att boråsarnas nivå överraskade Roma grovt. Trots italienarnas dubbla förluster mot Bodö/Glimt säsongen 2021/22 hade man inte gjort läxan och underskattade åter ett gulfärgat, skandinaviskt konstgräslag.

MATCHENS SPELARE (i Elfsborg)

1. Arber Zeneli. Motivering ovan.

2. Besfort Zeneli. Motivering ovan.

3. Timothy Ouma. Hade ett fysiskt övertag även mot internationella toppspelare. Tempot och drivet gjorde stor nytta för Elfsborg - likväl som spelintelligensen och det defensiva slitet. Imponerade garanterat även han på en och annan scout på Borås arena.

I slutändan hade en hel drös spelare (Baidoo, Henriksson och Pettersson för att nämna några) förtjänat en plats på den här listan, men ovanstående spelare stack till syvende och sist ut allra mest.