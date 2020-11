Fifas "The Best" ska utses - här är alla nominerade på dam- och herrsidan

Den 17 december ska Fifa utse årets bästa spelare för kalenderåret 2020, under galan som organisationen benämner som "The Best". När det kommer till årets spelare på herrsidan dominerar Liverpool, då Premier League-klubben har hela fyra av elva spelare med på listan: Thiago, Sadio Mané, Mohamed Salah och Virgil Dijk.

På damsidan kan bland annat danskan Pernille Harder ta hem utmärkelsen, men konkurrensen är hård, bland annat från Lucy Bronze, Jennifer Hermoso och Vivianne Miedema.

Det finns även svenskt inslag på listan, då Hedvig Lindahl är en av sex målvakter som är nominerad till årets målvakt.

Se samtliga nominerade, på dam- och herrsidan, i faktarutan nedan.