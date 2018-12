Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare - här är topp 3

Plats 7-4

3. Luka Modric

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Kroatien Född: 1985

Har under flera år fått hyllningar för vad han betytt för Real Madrid bakom de stora affischnamnen. Men i år har Modric även fått det riktigt stora erkännandet som en av de absolut bästa spelarna i världen. Vinnare av såväl The Best som Ballon d’Or. Spelgeniet var navet på Real Madrids väg till tredje raka Champions League-titeln och ledde även Kroatien till en skrällfinal i VM. Blev utsedd till turneringens bäste spelare i Ryssland.

2. Cristiano Ronaldo

Klubb: Juventus/Real Madrid Nationalitet: Portugal Född: 1985

Efter två raka Ballon d’Or och fyra på fem år så hamnade Ronaldo i år tvåa bakom Luka Modric. Men portugisen har trots allt haft ett strålande år. Tog ett Real Madrid som hade det periodvis jobbigt till tredje raka Champions League-titeln med totalt 15 mål i turneringen. I VM stod Ronaldo för fyra mål – varav ett hattrick mot Spanien. Efter mästerskapet gick flyttlasset till Turin och under hösten har Juventus-anfallaren visat att han även i Serie A kan ösa in mål. Har tagit en paus från landslaget med anledning av de våldtäktsanklagelser som riktas mot stjärnan.

1. Lionel Messi

Klubb: Barcelona Nationalitet: Argentina Född: 1987

Med Leo Messi-mått mätt så har 2018 inte varit något av de mest utmärkande åren för argentinaren. Men trots det blev det en ny ligatitel med Barcelona och 34 mål förra säsongen. Och tittar man på statistiken, som Fotbollslabbet tittat närmare på, så är Messi helt överlägsen sina konkurrenter. Under VM blev han den som fick bära hela Argentina på sina axlar. Messi blixtrade till bitvis men turneringen blev en argentinsk besvikelse. Anfallaren har därefter tagit en paus från landslaget. 31-åringen fortsätter att leverera på högsta nivå oavsett de lagkamrater han har runt sig. Har under hösten fortsatt att briljera. Femma i Ballon d’Or, men på Fotbollskanalens lista är Leo Messi högst upp i topp.