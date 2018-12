Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Bale på plats 44

43. Ivan Perisic

Klubb: Inter Nationalitet: Kroatien Född: 1989

Kroaten fortsätter vara helt given i den italienska klubben som tog sig till Champions League men åkte ut efter ett oavgjort resultat i sista omgången. Perisic var däremot lysande i VM och avgjorde först gruppspelsmatchen mot Island innan han gjorde det enormt viktiga kvitteringsmålet mot England i semifinalen. Kvitterade även till 1-1 i finalen, men Kroatien orkade inte lyfta sig mot Frankrike och slutade med en hedersam silvermedalj.

44. Gareth Bale

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Wales Född: 1989

Walesaren åkte in och ut ur laget på våren och var inte ordinarie när Real Madrid nådde Champions League-finalen för tredje året i rad. Men väl där räckte det med 29 minuter för Bale för att han skulle avgöra matchen. En sensationell cykelspark gav det första innan han fick hjälp av Loris Karius, som tappade in Bales långskott, något som gav Real sin tredje raka titel i turneringen. Har mäktat med 18 ligamål under året.

45. Miralem Pjanic

Klubb: Juventus Nationalitet: Bosnien Född: 1990

Juventus sopade rent återigen i Serie A och Pjanic fortsätta att vara given när klubben vann Scudetton för sjunde året i rad. Bosnien missade visserligen VM men mittfältaren fortsätter vara viktig även för landslaget och var en nyckelspelare när Bosnien vann sin grupp i Nations League och tog steget upp i League A.

46. Casemiro

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Brasilien Född: 1992

Mittfältaren som varit en viktig kugge på defensivt mittfält för både klubb och landslag en längre tid. Gör grovjobbet som låter Luka Modric och Toni Kroos mer utrymme i anfallsspelet och täcker även upp för Marcelos utflykter längst vänsterkanten. Var startspelare i samtliga matcher fram till kvartsfinalen för Brasilien i VM, där han missade matchen på grund av avstängning. Då åkte Brasilien ut mot Belgien.

47. James Milner

Klubb: Liverpool Nationalitet: Brasilien Född: 1986

Lämnade Manchester City för Liverpool sommaren 2015 med löftet om att spela central mittfältare. Hamnade först på kanten och sedan som vänsterback när Klopp kom in, men är nu tillbaka centralt i banan och är väldigt viktig för Liverpool med sin löpstyrka och passningsfot. Slog flest assist någonsin i en Champions League-säsong med nio stycken, när Liverpool tog sig till finalen där man föll mot Real Madrid.

48. Philippe Coutinho

Klubb: Liverpool/Barcelona Nationalitet: Brasilien Född: 1992

Brassen lämnade Liverpool i januari efter ett misslyckat försök att lämna redan förra sommaren. En stark vårsäsong, med La Liga-seger och cupseger med Barcelona, följdes upp med ett VM där hans mål mot Schweiz var viktigt för att Brasilien skulle vinna gruppen. Dock åkte Brasilien ut i kvartsfinalen mot Belgien och höstsäsongen har inte varit lika stark för den lille mittfältaren, som har haft svårt att hitta rätt plats i Barcelonas laguppställning.

49. Lorenzo Insigne

Klubb: Napoli Nationalitet: Italien Född: 1991

När Mauricio Sarri lämnade Napoli kom Carlo Ancelotti in istället. Det innebar att Insigne hamnade mitt i banan och det har gett resultat. Efter åtta mål hela förra säsongen har Insigne redan gjort sju halvvägs in i denna och gjorde återigen tre mål i gruppspelet av Champions League. Bidrar som vanligt även med många assist och har slagit sin in i Roberto Mancinis landslag under året.