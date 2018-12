Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Flera med Sverigekoppling topp 25

25. Nilla Fischer

Klubb: Wolfsburg Nationalitet: Sverige Född: 1984

Vann för första gången Diamantbollen som Sveriges bästa fotbollsspelare på damsidan tidigare i höst. Kommer att återvända till svensk fotboll och Linköping i sommar, men kommer till dess att vara en viktig spelare för Wolfsburg och är en nyckelspelare om Sverige ska kunna gå långt i sommarens VM-slutspel i Frankrike. Fortfarande en av världens bästa mittbackar.

24. Ewa Pajor

Klubb: Wolfsburg Nationalitet: Polen Född: 1996

Anfallaren blev den yngsta spelaren någonsin i högsta ligan i Polen när hon gjorde debut 15 år gammal. Slog under 2018 igenom på bred front i Wolfsburg med fina siffror i målskyttet. Efter mål i kvartsfinal och semifinal under vårens Champions League har polskan under hösten gjort flest mål i tyska ligan med tre hattrick och sammanlagt 15 mål redan.

23. Crystal Dunn

Klubb: North Carolina Courage Nationalitet: USA Född: 1992

Efter en finalförlust under första säsongen i NSWL, amerikanska högstaligan, vann North Carolina Courage slutspelet i lagets blott andra år i ligan. Crystal Dunn anlände inför säsongen från Chelsea och var en av lagets genomgående bästa spelare. Är även en ordinarie spelare i det USA som gått obesegrade under 2018.

22. Jordan Nobbs

Klubb: Arsenal Nationalitet: England Född: 1993

Har varit i lysande form under året och har styrt mittfältet i både Arsenal och landslaget. Är en stor anledning till att Arsenal toppar ligan, där hon bidragit med nio mål på sju matcher. 2018 fick dock ett tråkigt slut för mittfältaren, som slet av korsbandet och därmed kommer att missa VM nästa sommar.

21. Saki Kumagai

Klubb: Lyon Nationalitet: Japan Född: 1990

Bara i klubblaget Lyon var 2018 lysande för mittfältaren, med ligaseger och Champions League-seger där den defensiva mittfältaren varit viktig för lagets framgångar. Men hon har varit minst lika framgångsrik i landslaget där hon ledde Japan till seger i finalen mot Australien i Asiatiska mästerskapen och även nådde sin 100:e landskamp under 2018.

20. Alexandra Popp

Klubb: Wolfsburg Nationalitet: Tyskland Född: 1991

Spelade fram till två av målen i semifinalen när Wolfsburg tog sig till finalen i Champions League, men väl där blev hon olycklig syndabock med en utvisning i förläningen innan Lyon vände 0-1 till 4-1 med en spelare mer. Tyskan har dock bidrag med många framspelningar som vanligt och även bidragit i målprotokollet mer än andra år när Wolfsburg vann ligan igen.

19. Amel Majri

Klubb: Lyon Nationalitet: Frankrike Född: 1993

Yttermittfältaren har gjort ett starkt år i ett överlägset Lyon. Kom under våren upp i tvåsiffrigt i assist för förra säsongen innan hon under hösten stått för åtta mål i inledningen av ligaspelet. Är också given i landslaget inför hemma-VM nästa sommar.

18. Fran Kirby

Klubb: Chelsea Nationalitet: England Född: 1993

Chelsea vann både ligan och cupen under förra säsongen och Kirby spelade en av huvudrollerna. Gjorde två mål i semifinalen av cupen innan hon slog till även i finalen med det avgörande 3-1-målet. Har också gjort flera viktiga mål i Champions League, där hon slog till med två mål mot Montpellier under våren innan hon gjorde hattrick mot Fiorentina under hösten.

17. Ramona Bachmann

Klubb: Chelsea Nationalitet: Schweiz Född: 1990

Svenskbekantingen fortsätter att leverera på högsta nivå. Hade det tufft med målskyttet i ligaspelet, men bidrog med sin arbetsinsats och höga inblandning i spelet. Klev fram när det behövdes som mest och gjorde två mål i finalen av FA-cupen som Chelsea vann med 3-1 mot Arsenal. Missar VM med Schweiz efter landet förlorade mot EM-tvåan Holland i den avgörande playoff-mötet.

16. Tobin Heath (Kanada/Portland Thorns)

Klubb: Portland Thorns Nationalitet: USA Född: 1988

Amerikanskan har haft en del skadebekymmer under året, men dubblerade sin målskörd under slutet av säsongen för att hjälpa Portland tillbaka till finalen av NSWL. Väl där var North Carolina för starka och tog hem titeln. Gjorde även starka sju mål för landslaget under säsongen.

15. Caroline Graham Hansen

Klubb: Wolfsburg Nationalitet: Norge Född: 1995

Stod inte för lika många mål som tidigare säsonger, men mittfältaren från Oslo bidrog istället med sin kreativitet och skapade mycket för sina lagkamrater. Pernille Harder öste återigen in mål och Graham Hansen var starkt bidragande till det. Var desto målrikare i landslaget, där hon med sina sex mål hjälpte Norge kvalificera sig för VN i Frankrike i en svår grupp där norskorna slutade före EM-tvåan Holland.

14. Vivianne Miedema

Klubb: Arsenal Nationalitet: Holland Född: 1996

Missade delar av första halvan av året med skador, men kom tillbaka starkt när hon var skadefri. Gjorde lagets enda mål i FA-cup finalen och har bidragit med 14 mål under hösten i ligaspelet för Arsenal. Gjorde även skillnad på landslagsnivå, där hennes två mål såg till att Holland slog Schweiz i de avgörande playoff-matcherna. Bidrog även innan det i gruppspelet med hela sju mål, något som var näst bäst i det europeiska kvalet.

13. Marta

Klubb: Orlando Pride Nationalitet: Brasilien Född: 1986

Marta vann visserligen Fifas pris The Best som årets bästa damspelare, men annars har den numer 32-åriga fotbollsundret hamnat längre ner bland mångas listor över världens bästa. Är fortfarande en världsspelare som presterar viktiga insatser för klubb och framförallt landslag, där hon spelade en avgörande roll i Brasiliens vinst av Copa America och hoppas kunna leda sitt Brasilien till det guld hon saknar vid sommarens VM.

12. Lindsay Horan

Klubb: Portland Thorns Nationalitet: USA Född: 1994

Mittfältaren blev utsedd till årets mest värdefulla spelare i den amerikanska ligan NWSL, efter en säsong där hon gjorde 13 mål på Portlands 24 matcher. Portland tog sig tillbaka till finalen efter Horan avgjort semifinalen, men föll mot North Carolina. Är given i det amerikanska landslaget och var med i alla matcher förutom en när USA gick obesegrade under året.

11. Lucy Bronze

Klubb: Lyon Nationalitet: England Född: 1991

Högerbacken valde att lämna Manchester City för att istället skriva på för franska storklubben Lyon. Det visade sig vara ett bra val, då Lyon vann ligan och Champions League och Bronze själv som blev sexa i både Fifas The Best och Ballon d’Or. Även utsedd till BBC Footballer of the Year. Har varit given i landslaget under en längre tid och är en av de ledande spelarna i det England som ligger trea på världsrankingen.