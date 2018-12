Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Harder, Hegerberg och Kerr topp 3

3. Ada Hegerberg

Klubb: Lyon Nationalitet: Norge Född: 1995

Historisk vinnare av Ballon d’Or under hösten som för första gången delades ut till en kvinnlig fotbollsspelare. Spelar fortfarande inte för det norska landslaget, men väger upp det med att vara fenomenal för Lyon. Vann skytteligan i både ligaspelet och Champions League, där hennes 31 och 15 fullträffar var tio och fem mer än tvåan i ligan respektive Champions League. Förutom Ballon d’Or blev hon även trea i omröstningen av Fifas pris The Best.

2. Sam Kerr

Klubb: Perth Glory Nationalitet: Australien Född: 1993

Bytte Sky Blue FC mot Chicago Red Stars och vann skytteligan i NWSL för andra året i rad innan hon återvände till Australien och har där fortsatt ösa in mål för Perth Glory. Australien ser ut att bli en farlig utmanare i nästa års VM och Sam Kerr kan mycket väl leda Matildas till en medaljplats.

1. Pernille Harder

Klubb: Wolfsburg Nationalitet: Danmark Född: 1992

Trots otur i de stora matcherna, med förlorad Champions League-final och missat VM, har Pernille Harder varit på en hög nivå under 2018. Vann skytteligan i tyska ligan som Wolfsburg vann och hjälpte laget till titeln även i cupen, där hennes två mål i semifinalen var avgörande. Är en komplett forward med fin teknik och en näsa för målet.