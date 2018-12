Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Lewandowski, Eriksen och Firmino med på listan

42. Leroy Sané

Klubb: Manchester City Nationalitet: Tyskland Född: 1996

Den dribblingsstarka yttern blev uppmärksammad i samband med VM, men snarare för att han inte blev uttagen av förbundskaptenen Jogi Löw. Detta efter en säsong där han nått dubbla siffror i både mål och assist i ligaspelet. Visade återigen under hösten att han besitter hög kvalité, där han har gjort sex mål och åtta assist i ligaspelet under hösten och är nu med i "Die Mannschaft" igen.

41. Kalidou Koulibaly

Klubb: Napoli Nationalitet: Senegal Född: 1991

Stor och kraftfull men även snabbfotad och placeringssäker. Enormt viktigt för klubblag och landslag, där han var starkt bidragande till att Senegal tog sig till VM och att Napoli utmanar om ligatiteln. I dagarna hävdade Napolis president Aurelio de Laurentiis att han nobbat ett bud på 875 miljoner kronor från Manchester United på mittbacken, något som understryker senegalesens betydelse för Neapelklubben men även hans kvalité.

40. Isco

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Spanien Född: 1992

Var återigen en av spelarna som startade de flesta matcherna under Real Madrids Champions League-triumf. Efter det har han varit in och ut i Real Madrid under hösten och har inte hittat rätt under någon av tränarna. Trivs bäst i en roll som ensam 10:a, men varken Lopetegui eller Solari har valt att spela med ett system där en sådan roll finns. Är fortfarande mer eller mindre given i landslaget och gjorde ett mål under sommarens VM.

39. Christian Eriksen

Klubb: Tottenham Nationalitet: Danmark Född: 1992

Dansken har en av världens bästa passningsfötter och fortsätter att visa det för både Tottenham och det danska landslaget. Har assisterat till sex mål under hösten efter en vår där han återigen hjälpte Tottenham till en toppfyra placering i Premier League med sina tio mål och elva assist. I VM var en av orsakerna att Danmark tog sig ur gruppen innan man förlorade mot finalisten Kroatien efter straffar.

38. Robert Lewandowski

Klubb: Bayern München Nationalitet: Polen Född: 1988

Under många år har Robert Lewandowski varit synonymt med målgaranti. 2018 har inte varit något undantag, då anfallaren under vårsäsongen stod för mer än ett mål per match i ligan. Hösten har varit lite tyngre för Bayern München, men polacken har fortsatt ett mycket imponerande facit. VM blev en stor flopp för Lewandowski och Polen. Anfallaren blev utan mål i en av de svagare grupperna och landet åkte ur turneringen efter tre matcher.

37. Roberto Firmino

Klubb: Liverpool Nationalitet: Brasilien Född: 1991

Gör kanske inte lika många mål som andra världsanfallare, men är viktig för Liverpool som den som sätter första pressen i pressspelet. Är också anpassningsbar och har under hösten flyttat på sig till förmån av Mohamed Salah som spelat längst fram i anfaller under hösten. Kombinerar teknik och spelskicklighet med en arbetsinsats och närkampsspel som gör honom till en given anfallare under Jürgen Klopp.

36. Samuel Umtiti

Klubb: Barcelona Nationalitet: Frankrike Född: 1993

Stark mittback som spelade en huvudroll under VM för Frankrike och gjorde matchens enda mål i semifinalen mot Belgien. Var ordinarie i det Barcelona som joggade hem titeln i La Liga och även vann spanska cupen och har sett naturlig ut i rollen sedan dag ett. Har dragits med skadebekymmer framförallt under hösten, där knäproblem kan göra att han blir borta resten av säsongen.