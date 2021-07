JUST NU: Elfsborg går mot överkörning i Europa-kvalet

Elfsborg fick en drömstart på matchen när Leo Väisänen nådde högst på en Johan Larsson-hörna och knoppade in 1-0 redan efter en och en halv minut.

Mitt i första halvlek fick hemmafansen jubla ännu en gång när Jeppe Okkels utökade till 2-0. Yttern vek in från vänstersidan och dunkade upp bollen i nättaket från straffområdesgränsen med ett riktigt klassavslut.

Innan första halvlek var slut hann Per Frick öka på till 3-0 för Elfsborg. Forwarden löpte in perfekt på Simon Strands vänsterinlägg och nickade in bollen från nära håll.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Jarjue, Strand - Holst, Rømer, Gojani - Alm, Frick, Okkels

Milsami Orhei: Timbur - Arhirii, Bolohan, Racu, Dijinari - Amougui, Lambarskiy - Dedov, Ginsari, Antoniuc - Puntus