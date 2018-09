LISTA: Miljardrullning - klubbarna som spenderat och tjänat mest sedan 2010

CIES, Internationella Centret för Sportstudier, har släppt en rapport med en sammanställning av alla transfers över 2010-talet från de fem högsta ligorna i Europa – och det är hisnande summor som är i omlopp.

Bland enskilda klubbar är det Monaco som både har sålt spelare för högst summor och tjänat mest på övergångarna. De närmre 7,5 miljarder kronor som har lagts på spelare kan mätas mot de 10,5 miljarder kronor klubben har fått för försäljningar till en nettovinst på över 3 miljarder kronor. Lille, Udinese och Genoa har tjänat över 1,5 miljard kronor de senaste åtta åren.

Andra klubbar som sålt spelare för över 6 miljarder kronor är Liverpool, Roma, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Juventus och Benfica.

I andra änden ligger Manchester City. De regerande engelska mästarna toppar både netto och bruttolistan för spelarköp. De är enda klubben över 10 miljarder kronor i förluster på spelarmarknaden, där deras försäljningar för 4,6 miljarder kronor jämförs med övergångssummor på nästan 1,5 miljard euro, 15,5 miljarder kronor, för spelarköp.

PSG, Manchester United, Barcelona och Chelsea har alla gått över 5 miljarder kronor minus på spelarköp under 10-talet, där samtliga klubbar köpt spelare för över 10 miljarder kronor. Förutom de fem klubbarna har också Juventus och Liverpool köpt spelare för över 10 miljarder kronor.

Sammanställningen visar också att Premier League är den liga som har köpt spelare för allra mest pengar. Sedan 2010 har klubbarna i den engelska högsta divisionen köpt spelare för sammanlagt 123 miljarder kronor, hiskeliga 11,7 miljarder euro, och har haft de högsta övergångskostnaderna varje år. Klubbarna har dessutom också gått minus varje år sedan 2010 och har netto köpt spelare för 60 miljarder kronor.

Bara den franska ligan har gått plus på spelartransfers sedan 2010 bland de fem ligorna, där de har gått plus med 2,1 miljarder kronor under 10-talet. Serie A har gått minus med 8,4 miljarder kronor, Bundesliga med 6,2 miljarder kronor och La Liga med 4,2 miljarder kronor.

Även på årets transfermarknad har England dominerat, trots att de fem ligorna faktiskt minskat sina transferkostnader jämfört med 2017. 10 av de 20 klubbar som spenderat mest är från Premier League och Liverpool är den klubb som betalat mest pengar i ligan.

Med sina köp av bland annat Virgil van Dijk, och Alisson Becker landar Merseyside-klubben på andra plats bakom Barcelona i Europa. Köpen av framförallt Philippe Coutinho, men även Malcolm, Clément Lenglet, Arthur Melo och Arturo Vidal tar upp Barcelona som etta med 3,4 miljarder kronor under 2018.

De andra klubbarna som spenderat över 2 miljarder kronor under året är Juventus, Atletico Madrid och Chelsea.

Klubbarna som har tjänat mest sedan 2010:

Klubb Köpt Sålt Netto Monaco 706 995 +288 Lille 182 348 +166 Udinese 248 413 +165 Genoa 263 423 +160 Sevilla 414 558 +144 Lyon 267 397 +129 Athletic Bilbao 103 221 +118 Atalanta 185 276 +91 Montpellier 58 146 +88 Nice 94 180 +87

Klubbarna som spenderat mest sedan 2010:

Klubb Köpt Sålt Netto Man City 1 470 438 -1 032 PSG 1 242 368 -874 Man United 1 102 330 -772 Barcelona 1 258 659 -598 Chelsea 1 310 772 -538 Juventus 1 085 676 -409 Liverpool 1 071 743 -327 Milan 678 382 -296 Arsenal 671 385 -286 Real Madrid 912 652 -260

Siffrorna är bägge listorna är i miljoner euro.

Fotnot: Alla summorna är beräknade på en eurokurs på 10,564 kronor för en euro, där övergånssummorna kommer ifrån CISEs rapport.