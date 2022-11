Mudryk: "Då väljer jag Arsenal framför Real Madrid"

Så sent som under tisdagen kom nya uppgifter om att Erik ten hags Manchester United ger sig in i kampen om Mykhaylo Mudryk. Tidigare har både Arsenal och Newcastle ryktats vara intresserade.

Nu har 21-årigen själv uttalat sig om sin situation och drar in ytterligare en part i sammanhanget.

- Ur ett rent teoretiskt fantasiperspektiv, om det stod mellan att vara en bänkspelare i Real Madrid eller en startspelare för Arsenal, skulle jag förmodligen välja Arsenal, konstaterar han enligt fotbollsjournalisten Fabrizio Romano.

Men det viktigaste för Mudryk tycks vara att huvudtränaren garanterar honom en chans. Vidare avslöjar han att det skulle vara en stor besvikelse om det inte blir en flytt i vinter.

- Det handlar inte om klubbmärket eller historia. Lagets spelstil kommer att spela en roll i mitt beslut, det är väldigt viktigt, säger han

Kontraktet med Shaktar Donetsk sträcker sig till december 2026.