Svenskan får tung roll i europeisk supporterorganisation: "Vill få oss ännu starkare"

Sofia Bohlin sitter som ordförande i organisationen Svensk fotbollssupporterunion (SFSU). Där har hon bland annat varit väldigt drivande i arbetet kring skrotandet av villkorstrappan. Nu steppar hon upp. På måndagen stod det klart att Bohlin blir ny ordförande i SD Europé. Den internationella paraplyorganisation som SFSU går under.

- Det är en stor ära och förtroende jag får från organisationens medlemmar. Jag ser verkligen fram emot att kunna bidra mer med att utveckla fotbollen i Europa med utgång min erfarenhet från svensk supporterkultur och föreningsdemokrati.

Vad innebär din nya roll - rent konkret?

- Min roll blir att leda styrelsen och vara ett stöd för vår operativa avdelning. Där har vi en vd och flera anställda. Så jag ska vara ett stöd och en tillgång till den.

Hon utvecklar om organisationens roll inom Europeisk fotboll och arbetet för supportrarna:

- Vi företräder europeiska fotbollssupportrar och inriktning är föreningsdemokrati och hur vi skapar hållbara modeller för föreningar i Europa. Så det är inte bara för supporterföreningar utan det är även fotbollsföreningar som är medlemmar. Sedan är det också utveckling av dialog med de olika styrande organen som Uefa, men också de lokala förbunden och lokala supportrarna.

Hon fortsätter:

- En stor del av arbetet är också utformningen och utvecklingen av SLO-funktionen som finns i Sverige. SD Europé var med och skrev handboken för Uefa och driver idag SLO-utbildningen som hålls runt om i hela Europa.



📢 Sofia Bohlin has been appointed Chair of SD Europe!



🗣️ "Following the super league attempt and other seismic changes at the European level, our position as supporters needs to be strengthened and protected"



