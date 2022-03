Uefa bekräftar: här är länderna som kan få EM 2028 och 2032

Deadlinen förföll under onsdagen. Nu är det klart vilka länder som har visat intresse för att stå som värd för EM 2028 samt EM 2032.

Uefa bekräftar att Storbritannien tillsammans med Irland har visat intresse för EM 2028, medan Italien är intresserat av att arrangera EM 2032.

Ryssland och Turkiet har visat intresse för både EM 2028 och EM 2032, meddelar Uefa.

Länderna ska nu lägga bud på turneringarna och beslut om vilket land som blir värdnation för respektive mästerskap kommer att presenteras i september 2023.

