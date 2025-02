Uefas finansiella regelverk hyllat: "Se på Champions League"

Finansiella regelverk i fotbollsvärlden har alltid varit omdiskuterat. Från när det svenska fotbollsförbundet degraderade Örebro SK till Premier Leagues pågående process mot Manchester City.

Under torsdagens Financial Times Business of Football Summit i London försvarade Charlie Marshall, vd för European Club Association, att det finns och pekade på svårigheterna för Uefa som ska göra något för över 50 medlemsländer.

- Det är utmanade att skapa ett system som fungerar överallt med alla olikheter men det handlar om att bidra till hållbarhet och tävlingsbalans, säger Marshall och fortsätter:

- Under de senaste två decennierna har det svängt fram och tillbaka och när Uefa införde FFP handlade det om att komma åt de stora förlusterna som många klubbar drog på sig. Klubbarna blev ekonomiskt hållbara men det påverkade tävlingsbalansen.

- Vi vill inte ha regler som förhindrar rörelse och dynamik i systemet och är ett hinder för investeringar.

Sedan två år tillbaka är Uefa på väg att fasa in ett nytt system där det ska handla om att klubbarna får max lägga 70 procent av intäkterna på löner, transfers och agenter. Man började med att lägga ribban på 90 procent och ska till säsongen 2025-26 fasa in det till 70 procent.

- Det har visat sig att av de 63 klubbar som styrs av det här nya regelverket har det visat sig att det fungerar ganska bra. Det var fyra klubbar som hade problem att klara gränsen på 80 procent efter halva säsongen men det blir svårare nästa år när det sänks till 70 procent, säger Charlie Marshall.

European Club Associations vd lyfter fram årets Champions League på att tävlingsbalansen rör sig åt rätt håll. Feyenoord, PSV Eindhoven, Brügge är i åttondelsfinal och att även Celtic var nära att ta sig vidare.

- Det ser ganska bra ut i Europa och sedan är det annat i de inhemska ligorna, säger Marshall.

Han är frustrerad över att klubbarna utmanar regelverken.

- Det är inte så att regelverken är trasiga och måste rivas ner. Snarare tvärtom, det här är grunder som man bygger vidare på. Det är en industri som växer snabbt och det är olika villkor och lagar i olika länder vilket gör det utmanande, säger Charlie Marshall.

- I grunden handlar det om att klubbarna är med och tar beslut om det här. Inget regelverk oavsett vad det gäller passar alla, men vi måste se om vi går i rätt riktning och inte underminerar det vi har.

- Det blir en svår värld om vi ska ta alla frågor genom domstolarna och det här är ett skört system. Vi tappar ofta fokus på att se till att sporten fortfarande är ledande i världen om vi ska rikta in oss på alla mindre frågor.