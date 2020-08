Vänskapsmatch mellan Marseille och Stuttgart inställd efter coronafall

2020-08-12 17:00 SCR Altach Borussia Dortmund C More Fotboll

2020-08-14 17:00 Marseille VfB Stuttgart C More Fotboll

2020-08-16 16:00 Borussia Dortmund Austria Wien Sportkanalen

2020-08-22 16:00 Salzburg Ajax C More Fotboll

2020-08-22 16:00 Everton Blackpool Sportkanalen

2020-08-25 18:30 Sheffield U FC Lausanne C More Fotboll

2020-08-28 16:00 Newcastle Freiburg C More Fotboll

2020-08-29 13:00 Hoffenheim Mainz C More Fotboll

2020-08-29 18:30 Sheffield United FC Sion Sportkanalen

2020-09-01 TBA Everton Blackburn C More Fotboll

2020-09-02 18:00 Real Betis LASK C More Fotboll

2020-09-05 17:00 Milan Union Berlin C More Fotboll