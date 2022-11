Fotbolls-VM har rullat igång men fortfarande finns chansen att vara med!

OBS: Utöver VM-priserna har man också chansen att vinna pengar på Daily Fantasy som erbjuder exakt samma matcher parallellt under hela VM.

2. När matchen startat får man poäng LIVE under VM-matchen där man följer sitt lag i vår LIVE Leaderboard vilken är väldigt underhållande och ger en extra krydda till varje match. FSports poäng för varje spelare är förutom mål, assists även t.ex tacklingar, dribblingar, hörnor, vunna dueller, 2nd assist m.m vilket gör spelet väldigt kul att följa i mobilen som 2nd screen. Vi uppmanar alla till att prova detta väldigt roliga format.

1. Absolut. I FSports VM-spel tar man ut 7 spelare per match i 56 matcher (1 MV, 2 FÖR, 2 MF, 2 FWD) samt gör 1 spelare till kapten och 1 till vice kapten som får extra poäng vilket gör dem till viktiga val.

Under tisdag spelas det fyra matcher. Argentina - Saudiarabien står för underhållningen under förmiddagen med matchstart 11.00. Strax efter lunch drabbar Danmark och Tunisien samman, vilket följs upp av Mexiko - Polen vid 17:00. Avslutningen för dagen blir när Australien ska försöka ta sig an Frankrike 20.00. Det är ett intensivt spelschema och för att underlätta för den som har svårt att hinna med plockar jag ut några av mina favoriter i matcherna! Glöm dock inte att du alltid får ett autogenererat lag om du inte hinner med att bygga ett eget innan matchstart, så du är alltid med i racet!

Argentina - Saudiarabien

● Salman Al Faraj 112M (MF) - Det är inte helt enkelt att välja mellan de Saudiarabiska-spelarna men Al Faraj sticker ut något på mittfältet. 31-åringen som till vardags spelar i mästarlaget Al-Hilal bör främst prisas för sina defensiva prestationer. Mot ett anstormande Argentina lär han sättas på prov samtidigt som han också lär få goda chanser att vinna defensiva poäng åt vårt lag!

● Alexis Mac Allister 215M (MF) - Argentina kommer till mästerskapet med en av de namnkunnigaste trupperna av alla. En spelare som jag tycker försvinner lite i diskussionen är Brighton-spelaren Mac Allister. Han är inte rädd för att gå in i dueller och vinner ofta de kamper han utkämpar på mittfältet, något som genererar poäng på FSport. Det ska även tilläggas att han även kommer från sin målbästa säsong hittills i karriären med fem gjorda mål i ligaspelet på fjorton matcher, så det finns även offensiv höjd!





Danmark - Tunisien

● Simon Kjaer 230M (FÖR) - Rutinerade Kjaer är en gjuten startspelare i det danska maskineriet och utgör tillsammans med Christensen Danmarks mittbackslås.Får även allt som ofta 90 minuter i den danska landslagströjan. Med gott om rutin gör han sällan några kostsamma misstag och vi lär även ha god möjlighet att se honom inkassera poäng på sin styrka i dueller. Han är inte oäven för att rensa undan mycket av bollarna som letar sin in i straffområdet, kort och gott en mittback av hög klass som kommer samla poäng på defensiva prestationer!

● Joakim Maehle 266M (MF) - Ytterligare en dansk spelare som har letat sig in i min sjua. Maehle är en hårt arbetande ytterback/yttermittfältare som till vardags spelar i Atalanta i Serie A. Maehle tillhör en kategori av spelare som jag gillar att ha med i mina lag. Han bidrar nämligen både i det offensiva och det defensiva spelet. Vid närmare granskning inne på FSports-statistik ser vi att han de senaste fem matcherna tjänat in gott om poäng på vunna dueller och speltid, men även mål och assist. Något som bara bekräftar att han är väl värd att överväga att ta med i bataljen mellan Danmark och Tunisien!

Mexiko - Polen

● Matty Cash 150M (MF) - Kanske inte det mest polsk-klingande namnet, han är född i England men har dubbla medborgarskap och har valt att spela med det polska landslaget. Till vardags hemmahörande i Aston Villa där han likt i landslaget är en gjuten startspelare som alltid får gott om speltid. Han besitter även väldigt fina defensiva färdigheter, i Villa är han den spelaren som blockerar och bryter mest boll. Ofta vinner han de dueller han kliver in i också, ett utmärkt val på mittfältet till 150M!

● Edson Álvarez 170M (MF) - Startspelare i Ajax som ofta får 90 minuters speltid även i det mexikanska landslaget. Han är en hårt arbetande mittfältare som kommer tjäna sina poäng på vunna dueller och rensningar i första hand. Förra säsongen i Ajax lyckades han även hålla sig framme och näta vid fem tillfällen i ligaspelet, så här finns det även lite offensiv höjd om allt stämmer. Gör få misstag och jag ser honom som en sannolik plusaffär!

