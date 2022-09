PREMIÄR för FSport – rygga expertens lag här!

Veckans 2 bästa matcher!

Fram tills att VM startar den 20e november kommer vi erbjuda ”veckans 2 bästa matcher” på FSport.se med minst 5.000 kr i garanti i potten. Matcherna väljs från Premier League, Champions League eller Allsvenskan. Först ut är glödheta derbyt mellan Man City - Man Utd!



Vi kommer skriva två artiklar i veckan om ”veckans 2 bästa matcher ”och i dem ge tips om vilka spelare och kaptener ni ska välja samt annat kul att veta om FSports spel som hjälper er att vinna. PLUS lära er så mycket vi kan inför det stora VM-spelet!





FSport.se är ensamma i Sverige med egen plattform att kunna erbjuda pengar och priser på Fantasy Sports.





VM-spelet 2022! FSport kommer att ha fantastiska priser till VM 2022. Håll utkik i denna artikelserie när vi släpper vårt nya VM-spel och vilka fina priser vi kommer erbjuda.





På FSport finns "SuperSjuan". SuperSjuan är det bästa möjliga laget man kan få i en match. Prickar du SuperSjuan vinner du 50.000 kronor rakt in på kontot vilket redan har hänt 2 gånger! Du följer SuperSjuan LIVE i vår leaderboard när matchen har startat.

VECKANS MATCH – MAN CITY vs MAN UTD

Allt du behöver veta om ditt fantasylag inför derbyt!

FPL_Swede - expert

Mitt namn är Calle och går under namnet FPL_Swede på Twitter. Det är även mitt användarnamn i Fsports leaderboard där ni följer era och mitt lag LIVE under matchen på söndag kl 15:00. Ni som redan testat på FSport här på FK eller på fsport.se vet hur det fungerar.



Passionen för fantasyspel inom Premier League är extremt stort för mig och på söndag är det dags för ett minst sagt rafflande derby mellan Manchester City och Manchester United. I samarbete med FSport är det nu dags att ta ut mitt fantasylag inför matchen vilket du gärna får rygga eller gör ditt eget med hjälp av mina tankar. Detta är hur mina tankegångar går inför laguttagningen och matchen i sin helhet.



Viktigaste att tänka på när man väljer sina spelare och hur man vinner spelet!

Inleder med det absolut viktigaste: essensen i all fantasy sports är att välja spelare som man tror kommer överprestera gentemot sitt pris. I FSports spel är det exakt så man måste tänka. Det innebär helt enkelt att spelaren du väljer ska tjäna fler miljoner (poäng) än vad spelaren kostar. Inte svårare än så. Nu kör vi!

Mina spelare!

Manchester City går in i detta derby som rejäla favoriter efter att ännu inte blivit besegrade i år, varken i Premier League eller Champions League. I de tre hemmamatcherna man spelat i ligan i år har laget gjort hela 14 mål och mycket naturligtvis tack vare nytillskottet Erling Haaland. Man har däremot mött två nykomlingar under dessa tre matcherna och nu är det dags att möta ett lag som ska ha något att säga emot.

Manchester United har varit ett lag som under vissa stunder, framförallt förra säsongen blivit utskrattade för sina prestationer på fotbollsplanen. Det började på samma spår för Erik Ten Hag med förlusten mot Brighton och förnedringen mot Brentford. Nu har däremot vindarna vänt och den nya tränaren kommer med fyra raka ligavinster i bagaget in till denna match. Det har endast släppts in två mål under dessa fyra matcher så detta lär inte bli en promenad i parken för Manchester City.

Anfallare och Kapten

Matchbilden på förhand känns väldigt tydlig. Att Manchester United kommer stå lågt och satsa på att kontra känns givet och detta skulle förmodligen passa spelare som Rashford och Sancho längst fram. Nu är statusen på Rashford oklar men Sancho däremot såg bra ut senast mot Sheriff Tiraspol och tar därför en plats i mitt lag. 130M ser jag som ett väldigt lågt pris för en spelare av hans kvalité och essensen i all fantasy sports är som sagt att välja spelare som ska överprestera gentemot sitt pris.

Bredvid honom i mitt anfall så kommer jag satsa hårt på Phil Foden 206M i denna match. Hans pris är lägst av alla Man City-anfallare vilket gör att han blir min kapten då jag tror att han verkligen kommer överprestera kontra sitt pris. Han verkar kommit in i syn nya roll till höger och brukar vara väldigt involverad i stora matcher som denna. Detta betyder med andra ord att just nu finns inte Haaland med i laget eftersom man bara kan välja två anfallare. Mycket på grund av priset då Haaland måste överprestera sitt pris som är nästan 100M mer än Foden, vilket är en stor skillnad.

Mittfältare och Vice-kapten

Mittfältsalternativen i denna match är inte särskilt många och därför har jag valt de som kommer ta många fasta situationer, ha stor chans att spela 90 minuter för respektive lag och även kunna bidra med offensiva poäng framförallt i assist-väg. Eriksen 132M och De Bruyne 252M är väldigt viktiga spelare för att deras lag med deras förmåga att skapa chanser från nästan ingenstans. De Bryune blir också mitt val som vice-kapten!

Försvarare

I försvaret så kollar jag starkt mot Manchester City backar med tanke på att chansen att Manchester United håller nollan i denna match är extremt låg. Att Foden är min kapten bidrar naturligtvis till beslutet att inte ha med en Man Utd-back då detta inte skulle vara optimalt. En back som imponerat stort på mig trots att han kom in väldigt sent in till klubben är Akanji 184M. I och med att John Stones gick av skadad i första halvlek under den senaste Nations League matchen känns Akanjis plats väldigt säker till höger i det där mittbackslåset. Att han dessutom är den Man City-backen med billigast pris som de ska överprestera mot gör honom till ett väldigt bra val.

Den andra backen i mitt lag är Joao Cancelo 263M med tanke på hans offensiva förmåga som han visar gång på gång. Ingen försvarare i hela Premier League har haft fler bolltouch i straffområdet denna säsong vilket visar på Cancelos vilja att gå framåt och vara involverad i offensiven. Här får backar poäng för väldigt mycket annat än endast hållna nollor vilket talar mycket för Cancelo som ofta är högt upp när det gäller tacklingar, brytningar, genomskärare och avslut.

Målvakt

Att välja mellan Ederson och De Gea i mål är lite av ett dilemma men med tanke på möjligheten för att göra en hel del räddningar i denna match så faller mitt val på De Gea 127M. Hans pris som han ska försöka överprestera är betydligt lägre och jag får hoppas att De Gea räddar Haalands avslut i denna match och släpper in Fodens helt enkelt.

Roligaste med FSport! LIVE Leaderboard – hög underhållning!

Följ ditt och mitt lag LIVE i Fsports leaderboard, hög underhållning utlovas! Mina lag går som sagt under användarnamnet FPL_Swede.SuperSjuan är väldigt kul att följa, där ser man LIVE sina chanser på 50.000 kr. Nedan är ser ni exempel på SuperSjuan och Fsports LIVE leaderboard från Sverige – Slovenien matchen.

