Ta ut ditt lag inför Londonderbyt - ha chansen att vinna fina priser

Helgens match! Chelsea-Arsenal söndag kl 13:00

Ta ut ditt fsport-lag inför Londonderbyt i Premier League!

Londonderby på Stamford Bridge!

Expertens fsport-lag

Vi bjuds på en häftig tillställning tidigt på söndag 13:00 när Chelsea får besök av serieledande Arsenal i ett klassiskt Londonderby på Stamford Bridge. Chelsea kommer senast från en tung förlust mot Brighton. Det blev en ordentlig utskåpning som slutade med 4-1 seger för The Seagulls, vilket också blev innebar Chelseas första förlust under Graham Potters ledning. Trots att resultatraden innan förlusten varit bra har laget spelmässigt lämnat mycket att önska. Prioriteringen verkar ha varit tydlig sedan skiftet av huvudtränare, defensiven ska sättas innan något annat prioriteras! Innan förlusten mot Brighton hade Chelsea bara släppt in två mål i ligaspelet sedan Potter tillträdde.

Även om defensiven varit solid har Chelsea haft det desto svårare i det offensiva spelet. Laget har svårt att skapa farliga målchanser och de underliggande siffrorna talar sitt tydliga språk, Potters-gäng har negativa xG-siffror (expected goals) efter tolv spelade omgångar. Detta leder mig till att vilja vikta mitt lag med mycket Arsenal-spelare istället. Medan Chelsea har haft svårt att skapa målchanser har bortalaget Arsenal istället imponerat stort på den fronten. Bara Manchester City har gjort fler mål. Att Arsenal dessutom ser solida ut defensivt övertygar mig bara mer om att vikta söndagens FSport-fantasylag med Arsenalspelare är rätt väg att gå!

Anfallare, Kapten

Det är svårt att hålla fingrarna borta från det fina Arsenal-anfallet. Mycket av offensiven kretsar kring frontrion Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli och Bukayo Saka. När Arsenal-spelarna dessutom kostar aningen mindre än sina motparter i Chelsea faller mitt val på en renodlad Arsenal offensiv.

Först ut blir Gabriel Jesus som denna säsong hållit sig framme och nätat fem gånger samt hittat in med fem assist. Den 25-årige brasilianaren får gott om förtroende och har inte gjort någon besviken sedan flytten till Arsenal i somras från Manchester City. Det finns fin uppsida i hans offensiva kvaliteter, om något så har han mer att visa då hans underliggande siffror tyder på att det knappast saknas chanser för att ha ännu högre målproduktion. Känslan är att han ska ha god chans att prestera över sitt pris på 169M. Därför faller även valet av kaptensbindeln på Gabriel Jesus! Den andra anfallaren blir Martinelli som med sina kvicka dribblingar kommer sätta ett skakat Chelsea-försvar ordentligt på prov. När Martinelli som nätat fem gånger och haft två assist enbart kostar 153M, då är han för mig ett givet val i denna match!

Mittfältare, Vice-kapten

Jag gillar förutsättningarna för Martin Ödegaard att överprestera sin prislapp på 161M. Den norske spelaren har hållit sig framme mycket i det offensiva den här säsongen samtidigt som han trots en position på mittfältet undviker att dra på sig alltför mycket gula kort. I en match där jag tror att Arsenal har god chans att gå ut och straffa Chelsea gillar jag att lägga ytterligare vikt på offensiven. Ödegaard får även att bli vice-kapten då jag gillar hans förutsättningar inför matchen!

Det ska givetvis även väljas minst två Chelsea-spelare då det är tvång att ha minst två från det ena laget vilket jag gillar. Den första från Chelsea blir Kovacic som numera är nyckelspelare på mitten. Han gör fina poäng i duellspelet, tacklingar och är inte oäven framåt där han kommer med ganska frekvent. För fina 155M får han en plats på mitt mittfält.

Försvarare

Bland backarna har vi intressanta valmöjligheter. En av säsongens framgångsfaktorer för Arsenal har varit William Saliba. Den unge fransmannen får gott om förtroende och har varit en stor anledning till att Arsenal den här säsongen har sett stabilare ut defensivt. Det är ett Londonderby som väntar och självklart vill Chelsea studsa tillbaka efter fiaskot senaste mot Brighton. Jag finner det därför inte otroligt att Saliba kommer få en del att göra och som en av de billigaste försvararna med en prislapp på 137M är han ett attraktivt val oavsett hur man väljer att vikta sitt lag!

Chelseas backgeneral Thiago Silva blir valet som den andra Chelsea-spelaren in i vår startsjua. Han är utställningens dyraste spelare (204M), men av god anledning. Utöver att han är en gjuten startspelare som kommer få 90 minuter kommer han ha god chans att ansamla sig gott om poäng med sitt defensiva slit. Silva blockerar och bryter mest boll i Chelsea och kan även emellanåt bidra offensivt. Det är dock för hans defensiva egenskaper som gör att valet faller på honom. Med ett anstormande Arsenal på andra sidan lär Silva få gott om chanser att visa vad han går för och förhoppningsvis skrapa ihop gott om poäng!

Målvakt

Här föll valet på Aaron Ramsdale i Arsenal-kassen. Min ingång i matchen är att jag tror Chelsea går en jobbig söndagsmatch till mötes. Med ett offensivt starkt Arsenal på ena sidan som skickat in 30 mål denna säsong lockar det mig inte att välja Chelseas målvakt som jag tror kommer få släppa några bollar bakom sig.

Fler kaptensförlag

Det brukar vara målrika matcher lagen emellan, skulle man dock vara av uppfattningen att vi kan vänta oss en tillknäppt historia kan det vara klokt att sätta kaptens och vice-kaptensbindeln på mer defensivt lagda spelare. Varför i så fall inte välja Saliba som enbart kostar 137M och bidrar mycket i Arsenals försvar?

Mount 171M - Har varit en av Chelsea bästa spelare den här säsongen och jobbar alltid hårt både i det offensiva och defensiva. En anfallare som kan skrapa ihop poäng även defensivt är alltid värd att ha i åtanke!



Loftus-Cheek 195M - Har börjat kosta mer sedan Potter tog över laget, men han har också sett bättre ut. Trots den något dyra prislappen kan han vara ett intressant val då han får gott om speltid och har bra chans att skrapa ihop mycket poäng vid en tillknäppt matchbild samt man lär vara ganska ensam att ha honom som kapten vilket kan vara ett genidrag!

