Ta ut ditt lag inför stormötet i Premier League

HELGENS MATCH - CHELSEA – MAN UTD



Expertens tips!

Mitt namn är Calle och går under namnet FPL_Swede på Twitter. Det är även mitt användarnamn i Fsports leaderboard där ni följer era och mitt lag LIVE under matchen på lördag kl 18:30. Ni som redan testat på FSport här på FK eller på fsport.se vet hur kul det är att följa sitt lag LIVE, måste provas!

Nu på lördag klockan 18:30 är det dags för ytterligare en stormatch i Premier League, den här gången mellan Chelsea och Manchester United. Du får gärna rygga eller gör ditt eget lag med hjälp av mina tankar. Detta är hur mina tankegångar går inför laguttagningen och matcherna i sin helhet.

Förra matchen

Förra söndagen i matchen mellan Liverpool mot Manchester City gick det tyvärr ingen vidare. Jag satsade hårt på Manchester City-spelare då de gick in som klara favoriter i matchen mot Liverpool vilket tyvärr inte gav utdelning och därför hade jag endast 2 av 7 i SuperSjuan som ger 50.000 kr. En av spelarna var naturligtvis Alisson som kom iväg från matchen med en hållen nolla och en assist vilket var otroligt, han var också bästa valet som kapten.

Kommande match!

Om vi rör oss vidare mot helgens möte mellan Chelsea och Manchester United så är det två lag som verkligen har blandat och gett den här säsongen. Chelsea har inlett bra under Graham Potter. Man är hittills obesegrade i både ligaspel och europaspel under nya tränaren men under de senaste matcherna har man verkligen haft en viss Kepa Arrizabalaga att tacka. Målvakten har verkligen fått stå på huvudet både mot Brentford och Aston Villa då laget släppt till många farliga chanser.

Manchester United däremot har sedan överkörningen av Manchester City börjat få ihop ett lag som ser bättre och bättre ut. Senast mot Tottenham var man helt dominanta och spelade förmodligen sin bästa match för säsongen. Casemiro har nu kommit in och bildar tillsammans med Varane och Martinez där bak nu en relativ starkt försvar med Manchester United-mått mätt.

Anfallare och min kapten

Detta betyder att mitt lag inför denna omgång kommer till majoritet bestå av Manchester United spelare baserat på hur lagen sett ut de senaste matcherna, men även att de prissatts billigare än Chelsea-alternativen. Anfallare och kapten för mig kommer att bli Marcus Rashford i denna match. Hans prislapp som han ska överprestera mot känns väldigt låg till 149M. Senast kom han till väldigt många chanser och är i princip garanterad att starta nu när Ronaldo är avstängd från laget. Han har även en tendens att kliva fram i stora matcher som denna och därför blir han min kapten här.

Min andra anfallare blir en Chelsea-anfallare i och med att man måste ha med minst två spelare från det andra laget i en singelmatch. Raheem Sterling faller mitt val på då han är utvilad från matchen senast och är ändå den offensiva spelaren med mest potential för poäng. Trots detta är han Chelseas billigaste anfallare i detta spel och därför faller mitt val på honom. Det som är lite oroligt är att han har fått spela en del wingback under Potter så förhoppningsvis har han en mer offensiv utgångsposition i denna match.

Mittfältare och min vice-kapten

Det roliga med att hitta mittfältsalternativ som är väldigt intressanta i detta spel är att defensiva mittfältare får mycket bra med poäng för vunna dueller, tacklingar och annat kul. Denna vecka finns det faktiskt flera alternativ att diskutera kring. Den första mittfältaren där även min vicekapten landar på är Fred av just ovan anledningar. En spelare som inte varit ordinarie i laget under en längre tid nu men kom in senast mot Tottenham och gjorde en stark insats bredvid Casemiro. Casemiro verkar ta betydligt mer defensivt ansvar vilket tillåter Fred att följa med i offensiven vilket han visade med sitt mål. Det plus de defensiva möjligheterna till poäng är väldigt intressant. Jag skulle bli väldigt förvånad om Ten Hag ändrar i startelvan efter en sån här insats och med tanke på den billiga prislappen till 114M som han ska överprestera emot blir han min vicekapten.

Den andra spelaren på mittfältet blir en Chelseaspelare i form av Mateo Kovacic. Det behövs ytterligare en spelare från Chelsea här och med tanke på att Conor Gallagher gick ut skadad här senast gör det att Kovacic har stor chans att starta. Framförallt när det är så kort tid mellan matcherna. När han väl spelar är han en väldigt bra framspelare och gör en hel del tacklingar vilket är bra i Fsports spel som belönar alla spelare rättvist och därför är alla spelare alltid under luppen.

Försvarare

Här kommer det satsas rejält på Manchester United med tanke på hur Chelsea sett ut defensivt de senaste matcherna. Visst, man har hållit två raka nollor men jag tror inte att Kepa kan fortsätta rädda laget på sättet han gjort hittills. Kollar man även och ser att Manchester United-backarna har en betydligt lägre prislapp att överprestera gentemot blir valet relativt självklart för mig att landa i Luke Shaw och Lisandro Martinez. Två backar som har väldigt, väldigt låga prissättningar inför omgången och när det gäller Luke Shaws fall är han dessutom lite av ett offensivt hot vilket vi vet sedan tidigare. Han har tagit över den platsen nu från Tyrell Malacia verkar det som och båda backarna känns givna att starta denna match.

Målvakt

Kepa verkar som sagt hittat sin livs form under sin nya tränare. Han är däremot nästan 100M dyrare än målvakten i andra målet närmare bestämt De Gea. Då kan jag inte argumentera för att välja honom med tanke på att jag tror Manchester United har större möjlighet att hålla nollan här. Trots alla räddningar han gjort under senaste tiden. De Gea blir därför mitt val och fullbordar den satsningen på Manchester United defensiv som det här nu har blivit.

Fakta: Man UTD - Tottenham



Fler kaptensförslag

Mount. 194M. Chelseas för tillfället bästa spelare? Ja hans form är på rätt håll iaf och kan Chelsea frustrera Utd så kommer Mount få bra möjligheter till poäng då han är en av de mest hårt jobbande spelarna både offensivt och defensivt vilket ger poäng i FSport!

Fernandes. 177M. Mål senast mot Tottenham och gryende form. Spelar i den offensiva positionen på mitten och har mycket boll. Får han till det mot Chelsea kan vara det bästa kaptensvalet.

Sancho. 121M. Assist senast och troligtvis kommer Utd få en passande matchbild med kontringar då Potters lag gärna har bollinnehavet vilket öppnar för Sanchos speed vid kontringar. En överprestation ligger nära till hands!

Chilwell 181M. Vill man vinna spelet så kan man absolut tänka utanför boxen. Man får poäng för många roliga saker i FSport och både försvarare samt defensiva mittfältare är bra kaptensval beroende på vad som händer. Chilwell har bra inlägg, stark i närkamperna och kommer få mycket boll om han startar. Lyckas Chelsea med sin matchplan så kan han vara spelaren som är bästa kaptensvalet.

Matchinfo

Att tänka på..





* Chelsea har oavgjort sina fyra senaste matcher mot Man Utd i alla tävlingar.

* Det har gjorts över 2,5 mål i Chelseas senaste 5 hemmamatcher (Premier League).

* Man Utd är obesegrade i 10 av sina senaste 11 matcher mot Chelsea i alla tävlingar.

* Chelsea har hållit nollan i sina tre senaste matcher (Premier League).

* Chelsea har sett under 2,5 mål i sina senaste fyra matcher mot Man Utd i alla tävlingar.

