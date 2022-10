TÄVLING: Ta ut ditt fantasylag – ha chans att vinna en 55” 4K LED TV

Svar : Gå till Lobby och sedan Grupper. Där kan du skapa en liga och bjuda in dina vänner.

Fakta: Liverpool-Manchester City



Kaptensförslag



Haaland. 253M. Hög prislapp men gör han hattrick igen är han givetvis en magisk kapten. Tror man att målmaskineriet håller i sig så kommer han överprestera mot sitt pris. Vad blir ditt beslut?

Salah. 164M. Måltorkan och svaga insatser bröts mot Rangers med 3 mål på 6 minuter. Kommer han spela mer inåt i banan och få mer boll och fler lägen mot City? Om svaret är ja så har Salah nära till en överprestation och kan vara ett grymt kaptensval för ett väldigt lågt pris när det kommer till honom.

Aké. 170M. Vill man vinna spelet så får man även tänka utanför boxen. Man får poäng för många roliga saker i FSport och både försvarare samt defensiva mittfältare är bra kaptensval beroende på vad som händer. Aké är bra på huvudet, bra i närkamperna och kommer ligga väldigt tätt på Salah. Vinner han den kampen och City kommer gissningsvis dominera så kan han vara spelaren som ger dig pricken över i:et.

Cancelo 224M. Precis som Aké har Cancelo spets framåt med både assists och mål. Prislappen är också betydligt högre men får City en matchbild där han är mycket inblandad så kan han överprestera igen.



De Bryune 233M. Ännu en hög prislapp men måste nämnas såklart då det kan komma mål, assists, andra assists på alla håll och kanter. Alla stora spelare älskar dessa matcher och vill leverera max när det gäller och KDB har en enorm hög lägstanivå. Överpresterar han mot Liverpool? Ja det är upp till dig vad du tror!

Expertens tips!

Mitt namn är Calle och går under namnet FPL_Swede på Twitter. Det är även mitt användarnamn i Fsports leaderboard där ni följer era och mitt lag LIVE under matchen på söndag kl 17:30. Ni som redan testat på FSport här på FK eller på fsport.se vet hur det fungerar.

Nu på söndag är det dags för en otrolig stormatch i Premier League mellan Liverpool och Manchester City. Du gärna får rygga eller gör ditt eget lag med hjälp av mina tankar. Detta är hur mina tankegångar går inför laguttagningen och matcherna i sin helhet.

Hur gick det förra gången?

Förra söndagen i de två matcherna mellan Arsenal vs Liverpool och Djurgården vs Häcken slutade jag återigen relativt nära utanför vinstpengarna på en 15e plats vilket var en förbättring. Jag satsade hårt på Djurgårdsspelaren i matchen mot Häcken vilket tyvärr inte gav utdelning och därför hade jag endast 1 av 7 i SuperSjuan som ger 50.000 kr. Det var 3.000 kr i potten och vinnaren kammade hem 870 kr med 3/7 i SuperSjuan. På söndag siktar jag att vara i pengarna i mötet mellan Liverpool och Manchester City.

Liverpool går in i mötet mot Man City med en 1-7 vinst i Champions League bakom sig. I ligan har man däremot haft väldigt svårt, så svårt att man nu faktiskt ligger efter nykomlingarna Bournemouth och Fulham i tabellen. Trent Alexander-Arnold, Joel Matip och Luis Diaz är alla viktiga spelare som är skadade och missar matchen. Det är därför väldigt svårt att inte se Manchester City som klara favoriter i denna match. Haaland som just nu förmodligen är världens bästa fotbollsspelare fick vila hela matchen här senast i Champions League så han lär vara väldigt redo inför denna typ av match.

Anfallare, kapten och vice-kapten

Det är därför Erling Braut Haaland naturligtvis går in i mitt lag och även sådan kapten. Priset han ska överprestera gentemot är högt men det känns inte som att det spelar särskilt stor roll. Vi såg alla vad han gjorde i den förra stormatchen mot Manchester United. Det lär förmodligen bli tuffare här mot Liverpool men känslan är ändå att det är rätt val att sätta kaptensbindeln där.

Vice-kapten blir den andra anfallaren nämligen Darwin Nunez. När han spelat hittills denna säsong är han involverad i väldigt, väldigt mycket av det som Liverpool gör framåt. Det är däremot hans prislapp som han ska överprestera gentemot som gör att han blir min vice-kapten. 121M är verkligen otroligt billigt för en spelare som med stor chans kommer starta och få många chanser. Även gjort mål i sina två senaste matcher.

Mittfältare

När det gäller mittfältare är det som ofta i FSport svårt att välja då det finns begränsat med bra alternativ. Kevin De Bruyne kommer ta en plats mestadels för att han är given och starta och är den mest offensiva mittfältaren som finns att välja. Han kan mycket väl fortsätta leverera sina assist, kanske inte i den takten som varit hittills, men ändå. Att gå på Manchester City mittfältare gör jag då jag tror att de vinner den här matchen och därför faller även mitt andra val på Rodri. Kanske inte känd som en otrolig fantasyspelare vanligtvis på något som helst sett men med tanke på att FSports version tar hänsyn till så mycket mer än mål och assist lär han vara ett bra val denna helg. Det vi vet är att han har utvecklat vad som blivit ett av ligans bästa långskott vilket han visade senast i Champions League med ett otroligt mål som blev bortdömt. Om han känner för att återupprepa detta distansskott på söndag hade det varit väldigt uppskattat.

Försvarare

Den första backen att ta plats i mitt lag är naturligtvis Joao Cancelo efter hans uppvisning på St Mary’s Stadium förra helgen där han gjorde ett mål och en assist och höll nollan. Om han fortsätter ha samma roll som han hade senast kan det bli succé i denna match också. Jag tror däremot att Liverpool gör mål i den här matchen vilket gör att ingen av kaptensbindlarna landar här. Annars hade det definitivt kunnat blivit fallet. Det andra försvarsvalet är betydligt svårare för mig och tankegångerna gick länge mellan Akanji och Aké men den som har större chans att starta denna match känns som det är Akanji så därför faller valet på honom trots den lite dyrare prislappen. Han har kommit in sen dag ett i detta Manchester City-laget och passat perfekt in i Peps system vilket även han själv har erkänt. Han känns given i den här backlinjen nu och han går bara från klarhet till klarhet.

Målvakt

I och med att jag redan använt alla platser för Manchester City så blir valet Allison i mål vilket jag ändå är väldigt nöjd med. Mycket för att hans pris till 128M är så passt lågt och vi vet att det är en av världens bästa målvakter. Han bör därmed göra en hel del räddningar eftersom Manchester Citys anfall är så dominant som det är. Det är verkligen allt jag hoppas på här eftersom jag tror båda lagen gör mål. Att Alisson gör en hel del räddningar.

