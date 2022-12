VM-Fantasy på FSport - Plocka ut ditt lag i åttondelsfinalerna!

Åttondelsfinaler!

Då har det äntligen blivit dags för åttondelsfinalerna i fotbolls-VM 2022. Efter mängder av spännande matcher ska det nu avgöras vilka som ska avancera i slutspelsträdet mot de ärofyllda medaljerna. Vi har sett ett gäng skrällar äga rum och några av förhandsfavoriterna prestera undermåligt. Det vi ska ta med oss är att nu börjar allvaret på riktigt, det innebär ofta matcher med otroligt mycket kämparglöd och känslor. Här kan de vara klokt att hålla koll på spelare som vinner mycket dueller och samtidigt inte dras med i känslostormen för mycket. Att dra på sig gula eller röda kort kostar många poängavdrag och kan vara skillnaden på att vinna eller försvinna inne på FSport!

Lördag 16:00: Nederländerna - USA

● Timothy Weah 139M (ANF) - USA har efter fint spel i gruppen tagit sig vidare till åttondelsfinal där Nederländerna väntar. Timothy Weah fortsätter ge ett bra intryck och får fortsatt förtroende med över 80 minuters speltid i varje gruppspelsmatch. Inför matchen mot Nederländerna finns chansen att ha får stanna kvar på planen i hela 90 minuter då bägge anfallskollegorna Pulisic och Sargent dras med skadekänningar. Han har redan hållit sig framme och stänkte dit 1-0 målet mot Wales i premiärmatchen. Med en billig prislapp och förväntat mycket speltid i kombination med bra chans på inblandning vid ett amerikanskt mål lockar han mig tillräckligt för att få förtroendet i åttondelsfinalen på lördag!



● Frenkie de Jong 187M (MF) - Frenkie de Jong fortsätter göra stabila insatser och han har inkasserat bra med poäng på FSport under de tre gruppspelsmatcherna. Främst har poängen kommit via det starka duellspelet på mittfältet där han vinner mycket kamper och ackumulerar poäng. Men i den avslutande gruppspelsmatchen mot Qatar lyckades den 25-årige mittfältaren även pricka in 2-0 målet. Jag väntar mig en händelserik och tuff match där de Jong kommer få kliva in i mycket dueller på mittfältet och fortsatt samla poäng. Han lär ha god chans att få spela hela matchen och med en offensiv uppsida är han ett givet val i min sjua!

Lördag 20:00: Argentina - Australien



● Alexis Mac Allister 208M (MF) - Argentina ställs lite oväntat mot Australien i åttondelsfinal och jag har väldigt svårt att se hur Australien ska kunna mäkta med att hålla sydamerikanerna stången. På mittfältet i Argentina hittar vi Mac Allister som imponerade med sin insats mot Polen i den sista gruppspelsmatchen. Han inledde målskyttet och stod på sig bra på mittfältet där han återerövrade tappade bollar och vann dueller. Han kommer från sin målbästa säsong hittills i karriären med fem gjorda mål i ligaspelet på fjorton matcher i Brighton. Han har hållit sig framme och tagit tillvara på chansen i landslagströjan och jag utgår från att han får ytterligare förtroende att starta och spela länge i matchen. Till 208M är han en av de billigare Argentinska spelarna och jag tror han har goda chanser att överprestera sitt pris!



● Kye Rowles 92M (FÖR) - Rowles har fått spela 90 minuter i samtliga Australiens matcher under mästerskapet. I sin roll som mittback kommer han utmanas ordentligt av Messi & Co men till den låga kostnaden av 92M är han faktiskt Australiens billigaste alternativ i backlinjen. Han har överpresterat sin prislapp i de två senaste matcherna och poängen kommer främst via rensningar och dueller. Han kommer garanterat få chansen att rensa och bryta mycket bollar även denna match. Med 90 minuters speltid att vänta känns 92M som ett givet val när man måste välja minst två spelare från vardera lag!

Söndag 16:00: Frankrike - Polen



● Adrien Rabiot 207M (MF) - Den defensiva mittfältaren i Frankrike får förtroende att spela varje matchminut och det av god anledning. På mittfältet är han oerhört stark i närkamper och vinner mycket dueller som genererar poäng, det förekommer även en och annan rensning. Han har även hållit sig framme i det offensiva och gjort mål och tilldelats en assist i mästerskapet. I klubblaget Juventus har han också varit het i det offensiva och med ett svagt polskt landslag på andra sidan finner jag det inte omöjligt att han kan komma att tilldelas poäng för offensiva prestationer även i denna match. 207M är ett bra pris på en spelare som överpresterat sin prislapp i samtliga matcher detta mästerskap!

Söndag 20:00: England - Senegal



● Harry Maguire 212M (FÖR) - Den hårt kritiserade Manchester United-försvararen har verkligen revanscherat sig detta mästerskap med tre mycket solida insatser. Han verkar onekligen trivas bra i landslaget och har varit Englands kanske bästa spelare detta mästerskap. Han har också varit en av de bästa spelarna att ha i sin sjua inne på FSport med högt intjänade poäng i samtliga matcher. Poängen kommer främst via dueller och rensningar. Inför matchen mot Senegal är han gjuten i min sjua, jag tycker han är ett bra val att ha som kapten då alla hans intjänade poäng kommer dubblas!

