Ilska mot Fifa inför VM - familjer fick spridda biljetter: "Jag blev chockad"

I går kunde de som köpt biljetter till VM ladda ner sina plåtar. Många fick då en otrevlig överraskning: biljetterna var i vissa fall separerade. - Jag tänkte: Det finns inte en chans, det kan inte stämma, säger biljettköparen Dawn Bauman till The New York Times.

I början av mars inledde Fifa försäljningen på de återstående biljetterna till sommarens VM-slutspel. Redan innan den processen påbörjats gick Fifa ut med att man sålt 535 000 matchbiljetter via de olika nationsförbunden.

Vissa av de som köpt biljetter online fick dock under måndagen en otrevlig överraskning. Fifa gick under gårdagen ut med att köparna nu kunde gå in och ladda ner sina biljetter och skriva ut. Då upptäckte många att de inte fått biljetter bredvid varandra. För The New York Times berättar flera biljettköpare om samma sak. Även för nyhetsbyrån AP vittnas om liknande upplevelser.

Dawn Bauman är del i ett större sällskap som tänkt gå på flera matcher. De köpte fyra plåtar till finalmatchen – och ingen var bredvid någon annan.

- Jag blev chockad. Jag tänkte: Det finns inte en chans, det kan inte stämma, säger han till The New York Times.

Även Chric McClung vittnar om samma sak. Till tidningen säger han att familjen separerats till en av semifinalerna och finalerna och att hans barn, 6,8 och 10 år gamla, sitter ensamma.

Efter de många reaktionerna svarade Fifa senare med en kommentar på Twitter.

”Vi har noterat några av era kommentarer gällande era biljetter. När ni la era beställningar. indikerade ett meddelade, innan ni genomförde köpet, att alla platser inte skulle vara bredvid varandra. Tyvärr kommer vi inte att kunna ändra era beställningar”.

Lite senare lade man dock till:

”Men, ett undantag kan göras för föräldrar vars platser inte är bredvid sitt barns (18 år eller yngre).”

Senare under måndagskvällen gick också förbundet ut och bad om ursäkt.

”De tidigare tweetsen vad gäller Fifa World Cup-biljetter publicerades utan full förståelse frör problemet och det ber vi om ursäkt för. Det var färre än en procent av biljettköparna som ställdes inför problemet till semifinal och final”.

"Fifa och den lokala organisationskommittén är övertygade om att problemet kommer att lösas och att fansen kommer att kunna njuta av matcherna som de tänkt sig"

Lena Danielsen, biljettansvarig på Svenska Fotbollförbundet säger att man inte hört något av problemet. För de som köpt via SvFF ska det inte vara några konstigheter.

- Det är vi själva som sorterar dem. Vi har precis fått biljetterna och vi ska påbörja det jobbet nu, säger hon till Fotbollskanalen.