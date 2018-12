Den före detta Fifapampen Rafael Salguero, som har hjälpt USAs utredning mot korruptionen inom Fifa, blev under torsdagen dömd för mutbrott i en domstol i New York. Den före detta ordföranden för Guatemalas fotbollsförbund tog emot mutor under sin tid i Fifas styrande organ, något han erkände inför domstolen.

Bland hävdar Salguero att han blev erbjuden ”hundratusentals dollar” för sin röst i samband med omröstningen för vilket land som skulle få arrangera fotbolls-VM 2018. Pengar som han i slutändan aldrig fick, trots att han röstat på det land han blev uppmanad att rösta på.

Salguero erkände sig skyldigt för mutbrott och under tosdagens blev han dömd av domstolen i New York för de brotten. Eftersom han suttit i husarrest sedan 2016 bedömde domstolen att han har avtjänat sitt straff.

Salguero var en av 42 anklagade personer och företag i korruptionsskandalen inom Fifa, där de misstänka anklagas för 92 brott och för att ha tagit emot 200 miljoner dollar i mutor.