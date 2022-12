Byggnads larm efter VM - källor hotas av deportation: "Jätteoroande"

Inför VM i Qatar ställde flera organisationer - exempelvis Internationella arbetsorganisationen (ILO), internationella byggfacket (BWI) och människorättsorganisationen Amnesty - krav på förbättrade förutsättningar för migrantarbetare i landet.

Anledningen är rapporter som visat att staten Qatar kränkt mänskliga rättigheter, gästarbetare har arbetat under usla villkor och därtill dog tusentals migrantarbetare inför mästerskapet, enligt tidningen The Guardian, inför mästerskapet. Qatariska myndigheter har dock hävdat att enbart ett fåtal går att kopplas till arbetet som utförts.

Inför VM tryckte flera parter på att Fifa skulle starta en kompensationsfond för de migrantarbetarna som lidit övergrepp eller vars familjer mist en närstående. Kravet var att öronmärka runt 4,4 miljarder kronor, samma summa som betalades ut i prispengar under mästerskapet.

Ingenting har hänt.

Enligt Amnesty har Fifa varit missledande i frågan och till en början visat intresse för en kompensationsfond, men sedan svängt och skjutit över till frågan till de qatariska myndigheterna.

Johan Lindholm, ordförande i fackförbundet Byggnads, har arbetat för förbättrade villkor för migrantarbetare i flera år. Han delar den bilden.

- Den här kompensationsfonden och löftena från Fifa att hjälpa till är bara tomma ord. Det är ingenting som har hänt. Vi och andra organisationer har inte hört någonting om att migrantarbetare eller deras familjer har fått något stöd. Kompensationerna har uteblivit hela tiden. Dessutom är Fifas löfte om kompensation långt ifrån det vi och Human Rights Watch har krävt, säger han till Fotbollskanalen.

Ett annat krav har varit ett särskilt center för migrantarbetare där de bland annat ska kunna driva processer vid till exempel utebliven eller otillräcklig lön.

- När det kommer till migrantcentret så lovade Gianni Infantino (Fifas president) att ett sådant skulle sättas upp i koppling med ILO. Det är enastående att varken BWI eller ILO kände till det här när Fifa annonserade det efter ett möte med Uefas arbetsgrupp, säger Lindholm och fortsätter:

- Varken Fifa eller Qatar pratar med migrantarbetarna om deras behov. Vad gäller centret har vi hela tiden sagt att migrantarbetarna måste vara en del av det. Som vi ser det kan ILO-kopplingen vara ett litet frö, men ILO kan inte som trepartsorgan företräda migrantarbetarna. Här behövs ett fristående center för de nästan två miljoner som befinner sig i landet.

Men något som oroar Lindholm än mer är att deras ”boots on the ground”, Byggnads och de andra fackförbundens ögon och öron på plats, riskerar deportation.

- Våra ”boots on the ground” har nekats arbetstillstånd och hotas av deportation. Vi följer den utvecklingen väldigt noga. Är det sant så är det ett ytterligare bevis hur långtifrån Fifa och Qatar är från att ta ansvar för helheten. Men det förändrar inte det som vi sa redan 2013: vi kommer att jobba vidare och det står vi fast vid. En sak är säker: de här löftena har runnit ut i sanden. Efter Infantinos mastodonttal med löften om besked… inget av det har förts i dialog med BWI. Migrantarbetarnas röst skiter man fullständigt i.

Vad innebär era ”boots on the ground”?

- Det är personer som är ämnade att hjälpa till på plats, vara ett stöd och vara våra kanaler. De här har man lokaliserat och förstått vilka de är. De nekas arbetstillstånd och hotas av deportation. De är våra ögon och ”boots on the ground”. Det är våra vänner och bekanta som hela tiden hjälper till och som vi står i ständig kontakt med. Det är jätteoroande.

Nyligen meddelade det internationella byggfacket att en digital plattform för gästarbetarna i Qatar är på plats. Den har till syfte att vara ett stöd för gästarbetarna och via appen kan man exempelvis fråga experter om råd.

- Vi har tagit fram en och den ska vara en del i att kunna dela information med varandra. Den är på plats. Men det återstår hur mycket som helst att göra. Det som är tråkigt är att Fifa inte förstod sin roll i det här. Fifa hade kunnat sätta ner foten för länge sedan och mött det som man visste förekom. Då hade det inte bara räddat en hel del människoliv, utan det kunde också hänt saker som gjort dagarna bättre för migranterna. Men man duckade och gick under radarn hela vägen.

Är du förvånad över det?

- Jag tycker det är helt oacceptabelt att en organisation som Fifa… fotbollen är fantastisk och betyder så mycket för så många människor, att Fifa då inte förstår att idrott och politik hör ihop är för mig en gåta. Vi har redan gjort handslag med de nordamerikanska facken inför för VM 2026. Så vi kommer att bevaka vad som händer i Kanada, Mexiko och USA. Där är Fifa på banan igen. Vi får se vad det här har fört med sig.

Det har gått lite över en vecka sedan Argentina vann VM-guld efter en högdramatisk final mot Frankrike. Samtidigt flyttades blickarna från Qatar, som hade haft ögonen på sig i över en månad.

- Efter sista sparken i VM-finalen försvann strålkastarljusen. Jag är rätt övertygad om att det finns väldigt många oroade migranter som varken vet ut eller in, om de får komma tillbaka eller inte. En del fick lämna landet utan löften att komma tillbaka. En del har funnits i landet med hot om repressalier om man inte ställer upp på det som regeringen har sagt. Det är en väldigt obekväm situation och jag är jätteorolig för nyheterna om våra "boots on the ground". Det är våra ingångar på plats.