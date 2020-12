Fotbollsfesten fortsätter på TV4 och SVT - förvärvar rättigheter till fotbolls-VM 2026

Bronssommaren 1994 har en viktig plats i svenska hjärtan. Herrlandslagets insats under VM 2018 fick även den ett helt land att stå stilla. Mästerskapssomrarna i fotboll de senaste 20 åren är starkt förknippade med TV4, där tittarsuccéerna under herr-VM 2018 och dam-VM 2019 är två tydliga exempel. Nu är det klart att TV4 och SVT tillsammans har säkrat rättigheterna till fotbolls-VM 2026 för herrar som spelas i Kanada, Mexiko och USA.

- Sedan VM 1998 har fotbollsmästerskapen varit en bärande del av TV4. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda hela fem fotbollsmästerskap för herrar under de kommande åtta åren, säger Casten Almqvist, vd på TV4 Media.

- Fotbollsmästerskap har en unik förmåga att samla den riktigt stora publiken. På TV4 är vi i dag därför extra stolta över att nu kunna visa samtliga herrmästerskap i fotboll till och med 2028.

Fotbolls-VM är det sportevenemang i både Sverige och i världen som samlar flest tv-tittare. Sedan tidigare är det klart att EM 2021, 2024 och 2028 samt VM 2022 visas på TV4.

- Jag kommenterade Sveriges matcher för Radiosporten och minns VM-sommaren i USA 1994 med glädje och värme när vårt svenska landslag ordnade ett sagolikt VM-brons. Då hette hjältarna Ravelli, Dahlin, Brolin och Ingesson. Nu när mästerskapet är tillbaka i Nordamerika hoppas vi på en repris där de nya hjältarna heter Isak, Kulusevski och Lindelöf, säger Lasse Granqvist, programledare och kommentator på TV4.

Utöver fotbolls-EM och fotbolls-VM för herrar, så visar TV4 och C More även annan landslagsfotboll i form av UEFA Nations League, kvalmatcher till EM och VM samt andra landskamper för både damer och herrar. Utöver det visar C More klubblagsfotboll i världsklass från Serie A och LaLiga. TV4 och C More har även rättigheter till Svenska Cupen för damer och herrar, den amerikanska fotbollsligan, MLS, samt portugisiska Liga NOS. Från och med hösten 2021 visar TV4 och C More även världens bästa klubblagsturnering, UEFA Champions League.