Idag släpps matchbiljetterna till VM: Billigaste sen VM 1986

VM i Qatar spelas mellan den 21 november och 18 december på åtta olika arenor runt i Qatars huvudstad Doha i år.

Under onsdagen öppnade försäljningen av matchbiljetterna, som sedan kommer att säljas i fyra olika kategorier där den billigaste kategorin endast är till för invånare i Qatar - det blir dessutom de billigaste matchbiljetterna sedan VM i Mexiko 1986, rapporterar The Times.

Under Mexiko-VM kostade de billigaste biljetterna tre dollar, 27 svenska kronor, vilket motsvarade den genomsnittliga dagslönen för en mexikansk arbetare. Dessutom såldes de flesta biljetter i ett paket med sex matcher och kostade mellan nio och 650 dollar (motsvarande 82 - 5932 kronor). Detta ledde till kritik mot Fifa och lokala arrangörer då tusentals platser på vissa arenor förblev tomma.

Biljetterna i kategori tre är de billigaste som kan köpas av alla som inte är bosatta i Qatar och kommer kosta 70 dollar, motsvarande 638 svenska kronor. Under senaste VM i Ryssland kostade dessa biljetter 105 dollar, motsvarande ungefär 958 svenska kronor.

Arrangörernas drag med billiga biljetter ska försöka motverka kritiken mot att invånarna i landet, som mestadels består av migrantarbetare, inte ska ha möjlighet att besöka matcherna.

