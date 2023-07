Infantino lämnade VM - efter en vecka

Fifa-presidenten Gianni Infantino har redan nu lämnat världsmästerskapet på damsidan, rapporter brittiska Sky. TV-kanalen uppger under fredagen att Infantino packat ihop sin väska efter en vecka på plats och att han gjort det efter att ha missat fyra hela matchdagar. Det kan jämföras med mästerskapet i Qatar på herrsidan där han var på plats under hela turneringen och i princip inte missade att närvara från någon av de 64 matcherna som spelades (dock skall tilläggas att det är praktiskt omöjligt att vara på alla matcher under det här mästerskapet då matcherna är uppdelade mellan både Nya Zeeland och Australien).

Annons

Sky har kartlagt hur ett privatplan som Infantino ska ha använt lämnade Tahiti den 17 juli, befann sig i Nya Zeeland i åtta dagar och därefter återvände till Tahiti. Infantino ska inte ha sett en enda match i Australien och heller inte besökt landet sedan de fick mästerskapet för tre år sedan.

Gianni Infantino har inför mästerskapet talat mycket om att det nu är dags att visa damerna respekt och bland annat kritiserat de tv-bolag som inte varit intresserade att betala lika mycket för tv-rättigheterna som Infantino menar att spelarna förtjänar.

- Vi vill att damernas turnering ska respekteras och att rätt summa pengar betalas för det, sa Infantino i maj.

I en kommentar till Sky från Fifa har organisationen inte velat uppge när Infantino ämnar vara tillbaka.