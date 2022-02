JUST NU: Kvitterat - Chelsea jagar första VM-titeln

Chelsea vann i fjol Champions League och ställdes under lördagen mot den brasilianska storklubben Palmeiras, som vann Sydamerikas motsvarighet under 2021, i finalen i klubblags-VM. Chelsea har deltagit i turneringen en gång tidigare, men föll då i finalen mot Corinthians under 2012, och sedan dess har bara europeiska lag vunnit turneringen.

Därmed jagade London-klubben revansch, men stötte på tufft motstånd i Abu Dhabi.

Första halvan av matchen slutade mållös och sedan gav Romelu Lukaku sitt Chelsea ledningen till 1-0 efter 55 minuters spel. Men det stod sig inte särskilt länge.

Bara några minuter senare fick veteranen Thiago Silva bollen på sin ena hand i straffområdet, vilket gjorde att Palmeiras fick straff och Raphael Veiga var kylig till 1-1.

Startelvor:

Chelsea: Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi - Mount, Havertz - Lukaku.

Palmeiras: Weverton - Rocha, Garcia, Gomez, Piquerez - Dudu, Danilo, Ze Rafael, Veiga, Scarpa - Rony.