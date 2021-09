Uppgifter: Qatar vill porta ovaccinerade spelare från VM

Qatar har tidigare gått ut med beskedet att all publik under fotbolls-VM måste vara fullt vaccinerade mot covid-19. Nu kommer uppgifter från The Athletic att landet också vill neka alla spelare som inte är fullt vaccinerade mot coronaviruset.

Åsikterna kring vaccinering bland professionella spelare har hittills varit blandad, exempelvis har Arsenal och Schweiz stjärna Granit Xhaka avstått från vaccinering. Det finns också vissa farhågor om att Qatars hållning i vaccinfrågan kan innebära att ett antal storstjärnor missar VM, något alla vill undvika.

Manchester Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer har, enligt Daily Mail, sagt att vissa spelare i klubben inte har vaccinerat sig, men att han uppmuntrar till det. Även Newcastles tränare Steve Bruce har nämnt att många av hans spelare inte har vaccinerat sig mot covid-19.

ANNONS

Enligt The Athletic övervägs också andra alternativ, exempelvis att icke-vaccinerade spelare måste lämna in negativa test var tredje dag.

I Qatar har över 4,5 miljoner doser vaccin mot covid-19 registrerats, och drygt 75 procent av befolkningen är fullvaccinerade.