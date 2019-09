Amerikansk stjärna prisad - tilldelad "The Best" på damsidan

USA tog i somras VM-guld i Frankrike. Nu prisas Megan Rapinoe med Fifas pris "The Best".

USA var i somras storfavorit att vinna VM i Frankrike och höll för trycket. Det amerikanska landslaget besegrade Nederländerna med 2-0 i finalen och fick därmed lyfta VM-bucklan.

När Fifa presenterade vilka tre spelare som kan få priset "The Best" som världens bästa spelare på damsidan fanns två spelare från det amerikanska landslaget med - anfallarna Megan Rapione och Alex Morgan, samt Lucy Bronze från VM-fyran England.

Nu står det klart att Megan Rapinoe tilldelas "The Best" som världens bästa spelare på damsidan. Hon fick under måndagskvällen ta emot priset under en gala i Milano.

Rapinoe spelar till vardags i amerikanska laget Reign FC, men imponerade framför allt i somras med sex mål i VM i Frankrike. Rapione blev delad skytteligavinnare i mästerskapet ihop med landsmaninnan Alex Morgan och engelskan Ellen White.