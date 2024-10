BBC: Över 400 spelare anklagar Fifa - har inte fått ut pengar

Fifa startade under 2020 en fond för spelare som av olika anledningar har förlorat pengar som de borde ha fått av klubbar. Under onsdagen uppger BBC att 420 spelare anklagar Fifa för att inte ha betalat ut pengar som de borde ha fått senast under september 2023. Enligt BBC rör det sig om totalt 3,09 miljoner pund, drygt 42 miljoner svenska kronor.

BBC påstår sig vidare ha sett ett mejl från ett nationsförbund till Fifa om att 30 namngivna spelare har ekonomiska svårigheter och att de behöver pengarna. Enligt BBC är många av de drabbade spelarna klubblösa alternativt pensionerade. Pengarna, som de inte fått ut, beskrivs som "livsviktiga".

När Fifa inrättade fonden var det utifrån en överenskommelse med det internationella spelarfacket Fifpro. Syftet var att ge "ekonomiskt stöd till spelare som inte har fått betalt och som inte har någon chans att vederbörligen ta emot överenskomna löner med sina klubbar".