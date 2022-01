Benzema utanför Fifas världslag - nu rasar agenten

La Liga

Karim Benzema hade ett bra 2021 i Real Madrid och fortsätter vara i storform.

Trots detta lämnades fransmannen utanför Fifas världslag under måndagens gala "The best", något som får spelarens agent Karim Djaziri att rasa.

"Att inte sätta Benzema i årets elva är brist på respekt för fotboll", skriver agenten på Twitter.