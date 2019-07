De kan vinna "The Best" - Griezmann och fjolårsvinnaren ratas

Förra året tog Luka Modric hem storslammen i individuella priser på herrsidan. Mittfältaren vann VM:s bäste spelare, Uefas pris till årets bäste spelare och Fifa The Best samt Ballon d’Or. Fjolårssäsongen blev dock inte lika lyckad varken för honom eller Real Madrid och det avspeglar sig när Fifa under onsdagen presenterade sina kandidater till att vinna ”The Best”. Av en panel som på uppdrag av Fifa tagit kandidater att vinna den åtråvärda utmärkelsen ratades Luka Modric. Andra noterbara namn som inte är nominerade är Antoine Griezmann (sexa i "The Best" i fjol), Neymar och Kevin de Bruyne (åtta i "The Best" förra året).

Bland de nominerande finns, i vanlig ordning, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi, men även Ajax-succéspelare Matthijs de Ligt och Frenkie de Jong.

På damsidan är det stor USA-dominans efter VM-guldet. Det är inte mindre än fyra - Alex Morgan, Julie Ertz, Megan Rapinoe och Rose Lavelle - som är nominerade. Trots VM-bronset är ingen svensk spelare kandidat till att vinna ”The Best”.

Nu kommer supportrar, tillsammans med journalister, landslagskaptener och förbundskaptener, att få rösta fram en vinnare bland de nominerade.