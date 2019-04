Efter rasismskandalerna - Fifa-presidenten uttalar sig: "Det måste få ett slut"

Den senaste tiden har det rapporterats om flertalet rasismskandaler runtom i världen. Under landslagsuppehållet blev Englands Danny Rose och Raheem Sterling utsatta för rasistiska glåpord i mötet med Montenegro på bortaplan. Under fredagen avbröts spelet mellan Amiens och Dijon efter Amiens lagkapten Prince-Desir Gouano menat att han utsatts för okvädningsord från läktarplats.

- Vi lever på 2000-talet. Det är oacceptabelt. Jag vill framföra ett budskap som är kärlek, det är allt, sa han Bein Sports.

Gouanos svenske lagkamrat Emil Krafth berättade också han om hur han upplevde situationen.

- Det är sjukt trist. Det är 2019 och att man håller på så… Jag tycker inte att rasism ska existera. Alla människor är lika mycket värda oavsett om du är svart eller vit eller vilken religion du har. Det är bara grymt tråkigt när det händer och väldigt respektlöst, sa han till Fotbollskanalen.

Efter att incidenterna avlöst varandra väljer nu Fifa-presidenten Gianni Infantino att uttala sig om situationerna, vilka han fördömer kraftfullt.

”Det har varit väldigt ledsamt att se ett antal rasismincidenter den senaste tiden. Det är inte acceptabelt. Rasism har ingen plats inom fotbollen, precis som att det inte heller har det i övriga samhället heller”, skriver han i ett uttalande enligt AP.

”Fifa står enat med Prince Gouano, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling, Danny Rose, alla andra spelare, tränare, supportrar eller andra deltagare som har fått lida av rasism, oavsett om det är på professionell nivå eller på skolgården. Rasismen måste få ett slut.”

FIFA President Gianni Infantino says “FIFA stands together with Prince Gouano, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling, Danny Rose”, urges all “referees to go as far as to abandon a match in case of discriminatory incidents” pic.twitter.com/f5FqVPCw8d