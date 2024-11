Elena Sadiku nominerad till världens bästa tränare av Fifa

Fotbollens galasäsong fortsätter. Efter Ballon d'Or ska The Best Fifa Football Awards gå av stapeln efter årsskiftet. Prisceremonin är Fifas egna och prisar spelare och tränare för sina prestationer under året.

Sverige har inga nominerade till kategorin årets bästa spelare på vare sig dam- eller herrsidan. Däremot dyker ett bekant namn upp i kategorin årets tränare.

Svenska Elena Sadiku som basar över de skotska mästarna Celtic går där en kamp med sju tränarkollegor om utmärkelsen som världens bästa tränare.

Sadiku blev under hösten den yngsta tränaren i Women's Champions Leagues-historia när hon stod vid sidlinjen som huvudtränare för Celtic vid blott 30-års ålder.

Fotbollskanalen gjorde en längre intervju med Sadiku tidigare i höstas.

Se samtliga nominerade till priset årets tränare på damsidan i faktarutan nedan.