Fifa beslutar om nytt brott: "Kommer minska kritik av alla slag"

Det internationella fotbollsförbundet Fifa har under de senaste åren gjort sig känt för att vara en organisation omgärdad av korruption, mutor och bestickning. Det ledde bland annat till att förre Fifa-presidenten Sepp Blatter under 2015 blev avstängd från all fotboll i sex år. Nu har Fifa, i varje fall officiellt, utplånat all form av korruption, men enligt AP äger ännu konstigheter rum i organisationen.

Enligt nyhetssajten, så har Fifa beslutat om en ny kod, i det här fallet ett brott, i Fifas etikkod, vilket kan leda till åtal. Det finns inga specifika exempel på hur det nya brottet kan arta sig, men det ger Fifas etikkommitté rätt att besluta om straff vid eventuell kritik mot Fifa eller information som anses vara påhittad om organisationen.

"Personer som är bundna av den här koden är förbjudna att lämna offentliga uttalanden som är förvändande mot Fifa och/eller någon annan person som är bunden till denna kod i samband med Fifa-händelser", står det i den nya etikkoden enligt AP.

Om en person därmed riktar kritik eller uttalar sig om något, som Fifa anser vara påhittat och troligtvis negativt om organisationen, så kan därmed Fifa stänga av personen från all fotboll i upp till två år och fem år vid upprepning. I och med att den nya koden är vag, så blir det även lättare för Fifa att straffa personer, skriver AP.

"Det här kommer att minska kritik av alla slag, vilket Fifa förmodligen hoppas på. Även om välstyrda organisationer uppmuntrar insyn och människor till att prata om de har problem, så tar Fifa den här auktoritära ståndpunkten mot att människor borde vara tysta", säger Fifas styrelsekommittémedlem Alexandra Wage, som även är expert på anti-bestickning, till The Associated Press enligt AP.

Nyhetssajten skriver vidare att Fifa-presidenten Gianni Infantinos uttalanden om att Fifa numera är en demokrati, ingen diktatur och att det är en öppen organisation numera känns tvetydigt, dels med anledning av den här nya koden i etikkoden, som tycks vara till för att minska kritik mot organisationen.