Fifa föreslår fem byten - vill hjälpa spelare efter corona

Fem byten kan snart bli verklighet inom fotbollen. Fifa föreslår detta för att hjälpa spelare efter coronakrisen. - En oro i detta gällande frekvensen av matcher är att det kan öka risken för potentiella skador på grund av överbelastning, säger en talesperson från Fifa enligt The Guardian.

Fotbollen har sedan en tid tillbaka stått på paus till följd av coronavirusets utbrott, men snart kan det bli matchspel igen runt omkring i världen. Engelska tidningen The Guardian rapporterar nu, precis som flera andra medier, däribland Reuters och Sky Sports, att klubbar då kan få göra fem byten i matcher. Fifa har nämligen nu lagt fram ett förslag om det, som en tillfällig åtgärd, för att hjälpa spelare efter coronakrisen.

Däremot kommer bytena enbart att få äga rum vid tre tillfällen under en match, plus i halvtid, för att undvika onödig stopptid. Innan förändringen kan bli verklighet krävs dock ett beslut från fotbollens regelorgan The International Football Association Board (Ifab). Samtidigt är det upp till varje enskild turnering om man vill ha fem byten.

- När turneringar återupptas kommer vissa turneringar att ställas inför en överbelastad matchkalender med ett större antal matcher än vanligtvis under de kommande veckorna. En av Fifas huvudprioriteringar är spelares säkerhet. En oro i detta gällande frekvensen av matcher är att det kan öka risken för potentiella skador på grund av överbelastning av spelare, säger en talesperson från Fifa enligt The Guardian och fortsätter:

- Mot bakgrund av detta och den unika utmaning som man nu ställs inför globalt när det gäller att leverera turneringar utifrån den ursprungliga kalendern föreslår Fifa att ett större antal byten tillfälligt tillåts utifrån den relevanta turneringens arrangör.

- I turneringar där färre än fem byten för närvarande är tillåtna skulle alla lag nu ges möjlighet att få använda upp till fem byten med möjlighet till extra byten på stopptid där det är relevant.

Tidigare har klubbar fått göra tre byten per match.