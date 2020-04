Fifa uttrycker oro - vill undvika spott i matcher: "Kanske kan man ge gult kort"

Fotbollen är på flera håll på väg tillbaka efter tillfälligt stopp på grund av coronavirusets utbrott. Svenska Fotbollförbundet har bland annat gett besked om att allsvenskan planeras dra igång den 14 juni, samtidigt som Svensk Elitfotboll föreslagit att svenska cupens uppskjutna kvartsfinaler ska äga rum den 1 juni.

Nu uttrycker dock Michel D'Hooghe, ordförande i Fifas medicinska kommitté, oro över smittspridning under matcher, däribland genom spottloskor. Engelska tidningen The Telegraph skriver att det är vanligt att spelare spottar under matcher, något som D'Hooghe vill sätta stopp för under den närmaste tiden. Detta med anledning av att saliv kan stanna på planens yta i flera timmar, vilket kan leda till att viruset på så vis kan spridas den vägen.

- Det är vanligt i fotboll och ohygieniskt. När vi börjar med fotbollen igen måste vi undvika det. Frågan är om det är möjligt, kanske man man ge ett gult kort, säger han till engelska tidningen The Telegraph.

- Det är ohygieniskt och ett bra sätt att sprida viruset. Det är en av anledningarna till varför vi måste vara mycket försiktiga innan vi startar igen. Jag är inte pessimistisk, men rätt skeptisk för närvarande, fortsätter han.

I Sydkorea planeras fotbollen dra igång igen den 8 maj och bland annat rapporterade Korea Herald i måndags att det då är tomma läktare som gäller, samtidigt som det inte är tillåtet att just spotta på planen. Vidare får heller inte spelare prata med medspelare, motståndare eller domare på planen. Om en spelare eller en lagledare testar positivt för viruset väntar minst två veckors karantän för laget, skrev tidningen.