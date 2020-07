Fifas besked - fem byten tillåtet även säsongen 2020/2021

The Athletic rapporterade nyligen att Fifas regelorgan Ifab (International Football Association Board) vill att den tillfälliga regeländringen om att tillåta upp till fem byten per match ska gälla även över den internationella säsongen 2020/2021. Tanken bakom regeländringen var från början bland annat att minska belastningen på spelare med anledning av ett tätt spelschema som följd av coronavirusets utbrott och ett långt uppehåll från matchspel. Regeln var även tänkt att gälla för tävlingar som tar slut under 2020.

Nu meddelar Fifa att Ifab även har tagit beslut om att tillåta fem byten över den internationella säsongen 2020/2021, det vill säga fram till den sista juli 2021. Samtidigt gäller även den tillfälliga regeln för andra turneringar som är schemalagda i juli/augusti 2021. Däremot är det fortsatt upp till varje enskilt nationsförbund alternativt tävlingsarrangör att ta beslut om man vill implementera den tillfälliga regeln.

I allsvenskan är det tillåtet med fem byten under säsongen 2020.