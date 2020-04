Fifas förslag: Vill rita om transferfönstret och förlänga utgående kontrakt

Coronavirusets utbrott påverkar fotbollen och just nu spelas knappt några matcher runt omkring i världen. Ännu är det också oklart när olika ligor kan dra igång igen. Fotbollskanalen kunde dock i slutet av mars berätta att Fifa är på väg att införa en regelförändring för att undvika att klubbarna står med en hel trupp som inte har kontrakt då de sista matcherna ska spelas. Fifas presschef Hans Hultman bekräftade då att parterna var nära en lösning om att spelares kontrakt ska gälla till säsongernas slut.

- Där är man i princip överens om att säga att: ”Nej, kontrakten bryts inte bara för att det står 31 maj, 15 juni eller 30 juni” utan att kontrakten gäller till ligan är färdigspelad, sa Hultman till Fotbollskanalen då.

Hultman bekräftade samtidigt också att transferfönster lär ritas om framöver. I Sverige ligger de två transferfönstrena under perioden 8 januari till 31 mars samt 15 juli till 11 augusti, då de är anpassade efter den svenska säsongen som spelas höst-vår. Till följd av coronaviruset har dock Svenska Fotbollförbundet ställt en fråga till Fifa om att få förlänga det ena transferfönstret till den 31 maj.

Nu har Fifa kommit med ett förslag på hur man ska gå tillväga med transferfönstret och de utgående kontrakten.

- Coronapandemin har tydligt förändrat omständigheterna kring fotboll under den här säsongen. Därför har Fifa tillsammans med intressenterna kommit fram med förslag för hur de nya omständigheterna ska hanteras, säger Fifas president, Gianni Infantino i pressmeddelandet som Fifa gav ut under tisdagseftermiddagen.

Angående de spelare som sitter på utgående kontrakt föreslår Fifa nu att kontrakten ska förlängas till dess att nuvarande säsong avslutas, det vill säga att de vill se att avtalen förlängs så att de inte går ut innan säsongen har spelats klart.

Angående transferfönstret kommer Fifa vara flexibla och tillåta att det flyttas så att det överensstämmer med där den nuvarande säsongen tar slut och där nästa säsong tar vid.

Svensk Elitfotbolls sportchef, Svante Samuelsson, har tidigare berättat för Fotbollskanalen att Svenska Fotbollförbundet har tagit kontakt med Fifa för att undersöka möjligheterna till att förlänga transferfönstret – som stängde den 31 mars.

- Vi kommer att diskutera detta vidare med Fifa i morgon (onsdag), hur våra önskemål ser ut och vad de kan tänkas acceptera. Det kravet, som vi har skickat in tidigare, bygger på att vi ska få ha fönstret öppet till att vi börjar spela plus att det inte ska påverka vårt sommarfönster, säger Samuelsson till Fotbollskanalen efter det att Fifas pressmeddelande kom ut under tisdagen.

Efter Fifas förslag i dag så borde ert krav gå igenom nu?

- Vi får se, vi ska som sagt gå igenom det med dem i morgon. Vi vågar inte ta ut något i förskott, inte förrän vi har det svart på vitt.