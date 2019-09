Fischer prisad - uttagen i Fifas världselva

Linköpings svenska landslagsback Nilla Fischer var i somras en tongivande del i Peter Gerhardssons svenska damlandslag som tog VM-brons i Frankrike. Fischer blev tidigare i år, ihop med landslagskamraterna Hedvig Lindahl och Kosovare Asllani, nominerad till Fifas årets lag, men endast Fischer tog en plats i laget på Fifas gala i Milano.

Fischer uttryckte efteråt glädje, i ett pressmeddelande på Svenska Fotbollförbundets hemsida, då det också var Fifas historiska första världselva på damsidan. Tidigare släppte FIFPro en världselva på damsidan i egen regi, men i år var första gången ihop med Fifa och den tog alltså Fischer en plats i den här gången.

- Jag är förstås jätteglad över utnämningen och det är en stor ära att bli uttagen i laget i sådan tuff konkurrens med många duktiga spelare, säger Fischer på SvFF:s hemsida.

- Extra roligt känns det såklart då det är spelare som röstat fram elvan. Det är ett fint bevis på att ens insatser värderas högt, fortsätter hon.

Fischer blev även i fjol uttagen i FIFPro:s världselva.

Mittbacken lämnade tidigare i sommar Wolfsburg för spel i Linköping, men dras däremot just nu med skadeproblem och hoppas komma till spel innan den här säsongen är slut. Fischer är i år noterad för fem matcher i damallsvenskan.

- Det går bättre. Långsamt framåt, tålamod är en dygd och floskel på floskel. Det går bättre och jag hoppas definitivt att kunna spela någon match innan säsongen är slut, sa hon under måndagsmorgonen i Nyhetsmorgon.

Årets lag på damsidan:

Sari van Veenendaal - Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard - Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle - Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe.

Årets lag på herrsidan:

Alisson - Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk - Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric - Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi

