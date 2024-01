Guilherme Madruga vinner Puskás Award

Den brasilianske mittfältaren Guilherme Madruga huserar i Botafogo. Han är 23 år - och har gjort årets mål 2023.

På Fifas gala "The Best" tog han emot utmärkelsen "Puskás Award", som bland annat Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo vunnit innan.

Faktum är att Madruga inte ville vara sämre än de två superstjärnorna. Även hans mål är en cykelspark, från en position strax utanför straffområdet.

- Det här kommer att gå till historien. Jag vill tacka Gud och mina föräldrar i Brasilien. Min bror är här med mig och jag är så tacksam över alla ögonblick jag upplevt med honom. Allt jag gör gör jag för min familj. Tack, säger Madruga på galan.

Madruga är en defensiv mittfältare och öser därmed inte in mål, men det här målet kom för Botafogo mot Novorizontino i juni.

Han slår därmed Nuno Santos (Sporting) och hans rabona samt Juli Enciso (Brighton) och hans kanonskott från distans.

🚨🚨| OFFICIAL: This goal from Guilherme Madruga has won the Puskas award for 2023!



pic.twitter.com/PwRlZCSuVv