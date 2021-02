Infantino: Qatar-VM spelas med fulla läktare

Coronapandemin har lett till publikfria matcher i världsfotbollen och det är fortfarande oklart om några åskådare kommer att släppas in på arenorna i sommarens EM-slutspel.

Men till VM i Qatar 2022 kommer det vara fullt på läktarna. Det påstår i alla fall Fifa-presidenten Gianni Infantino.

- Nästa år, på VM i Qatar, kommer vi att ha fulla arenor. Covid kommer att vara besegrat då och vi kommer alla ha lärt oss att leva med det, säger Infantino.

Schweizaren, som varit Fifa-president sedan 2016, uttalade sig på en pressträff som hölls av världshälsoorganisationen WHO med anledning av coronaviruset.

VM i Qatar är planerat att hållas i november – december 2022 och blir det sista världsmästerskapet med 32 lag på herrsidan. VM-turneringen i USA, Kanada och Mexiko 2026 kommer att spelas med 48 lag.

