Klart: Grafström ny generalsekreterare i Fifa

Mattias Grafström har under de senaste åren varit vice generalsekreterare i Fifa, men nu står det klart att har klättrat i graderna på permanent basis.

Under onsdagsförmiddagen meddelade Fifa att Grafström, som har varit tillfällig generalsekreterare sedan i oktober 2023, kommer att kliva in i rollen som permanent generalsekreterare i organisationen.

"Fotbollen är min passion sedan jag föddes. Jag började spela som liten och har jobbat inom fotbollen hela mitt liv på olika nivåer. Därför finns det inga ord som kan beskriva mina känslor, säger han i ett uttalande från Fifa", säger han i ett uttalande som publicerades på Fifas konto på plattformen X.

Positionen är den näst högsta inom Fifa efter presidenten Gianni Infantino, som valdes in 2015. Grafström har arbetat för Fifa sedan 2016 och har bland annat verkat som stabschef till just Infantino under sina år inom organisationen.