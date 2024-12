Klart: Vinicius Junior utsedd till världens bäste spelare

Tidigare i höst delades franska fotbollstidningen France Footballs prestigefyllda pris Ballon d'Or ut till Manchester City-spelaren Rodri, som vann före Real Madrids Vinicius Junior. Därmed blev spanjoren utsedd till världens bäste herrspelare 2024. På damsidan fick i sin tur Barcelonas Aitana Bonmati det åtråvärda priset.

Under tisdagen var det dags för nästa stora gala i fotbollsvärlden, nämligen The Best, vilket är Fifas pris som varje år går till världens bästa spelare på herr- och damsidan. Vidare delades även andra priser ut i olika kategorier.

På herrsidan fick Vinicius Junior revansch, då han blev utsedd till världens bäste spelare.

"Jag kom, jag såg, jag segrade. I dag skriver jag till den där pojken som sett så många idoler lyfta den här trofén. Hans tid har kommit. Eller rättare sagt, min tid har kommit. Tiden för att säga, ja, jag är den bäste spelaren i världen och jag har kämpat hårt för det", skriver brassen på Instagram och fortsätter:

"De har försökt och de försöker fortfarande att göra ogiltigförklara mig, förminska mig, men de är inte förberedda. Ingen ska berätta för mig vem jag ska kämpa för, hur jag ska bete mig. När jag var i São Gonçalo (stad i Brasilien), så brydde sig inte systemet om mig. Jag var nästan slukad".



"Jag har vunnit för mig själv och för min familj med mycket stöd längs vägen: Flamengo, Real Madrid, det brasilianska landslaget, mina hundratals lagkamrater genom åren, människorna som följer mig dagligen, de som beundrar mig".

På andra plats kom Manchester Citys Rodri, medan Jude Bellingham blev trea, Dani Carvajal fyra, Lamine Yamal femma, Lionel Messi sexa, Toni Kroos sjua, Erling Haaland åtta, Kylian Mbappé nia, Florian Wirtz tia och Federico Valverde elva.

När det väl var dags att utse världens bästa spelare på damsidan blev Bonmati åter prisad, då hon blev utsedd till The Best. Det var därmed hennes andra triumf i år.

Manchester Uniteds Alejandro Garnacho, som förra säsongen stod för en läcker cykelspark mot Everton i Premier League, prisades i sin tur för årets mål på herrsidan 2024. På damsidan fick Orlandos Marta priset.

- Det var ett jättefint mål, men det kommer att komma mycket mer, och det finns mycket mer att se fram emot. Tack för allt stöd, säger Garnacho i Fifas sändning.

Förra året blev Lionel Messi och Aitana Bonmati utsedda till världens bästa spelare.