Klubbat: Fifa tillåter fler byten - nu väntar beslut i Sverige

Fifa gick tidigare i år ut med att förbundet föreslagit för fotbollens regelorgan, The International Football Association Board (Ifab), att ge klubbar tillåtelse att utnyttja fem byten framöver till följd av coronavirusets utbrott och påverkan på fotbollen. I många länder och ligor väntar nämligen framöver ett tätt spelschema, vilket ökar belastningen på spelare och därmed kom Fifa med förslaget om ökat antal byten.

Nu meddelar Fifa att Ifab har tagit beslut om att tillfälligt tillåta upp till fem byten under en match. Det gäller för turneringar som antingen är igång eller som planeras vara slutförda under 2020. Klubbar kommer dock endast att få göra bytena vid tre tillfällen under en match, då man vill undvika störningar i spelet. Dock är det fortsatt tillåtet att göra byten i halvtid, vilket inte räknas med inom ramen för byten vid tre tillfällen under en match.

Den tillfälliga regelförändringen gäller med omedelbar verkan, men det är upp till varje enskilt nationsförbund att fatta beslut om man vill införa regelförändringen.

Svensk Elitfotbolls (Sef) sportchef, Svante Samuelsson, tycker att det är bra att regelförändringen nu är klubbad och menar att Sef ihop med klubbarna och Svenska Fotbollförbundet nu får diskutera frågan vidare.

- Det är ju bra att det beslutet har tagits av Ifab och att den möjligheten ges. Nu kommer vi ta en diskussion med Svenska Fotbollförbundet och klubbarna om vi vill införa den möjligheten i regelverket i år. Personligen tycker jag att det är ett bra sätt att hantera ett tätare spelprogram med ökad belastning på spelarna. Samtidigt blir det inte fler avbrott för bytena, vilket jag tycker är en viktig detalj. Det kommer inte förstöra matchrytmen på något sätt, men ger ändå en möjlighet att fördela belastningen, säger han och fortsätter:

- Om en majoritet tycker det ska vi ge den möjligheten i vårt regelverk.

Tror du att ni kommer att införa fem byten till kommande säsong?

- Jag hoppas och tror att vi bestämmer oss för att utnyttja den möjligheten när det är ett så tätt spelschema som man inte är van vid.