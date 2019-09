Myndigheter i Qatar fortsätter att se mellan fingrarna för obetalda löner

Arbetsförhållanden i byggandet inför VM 2020 i Qatar är ohållbart för de anställda, skriver Amnesty International. Bara under förra året inkom 6 000 klagomål där de främsta frågorna berörde dåliga arbetsförhållanden och uteblivna löner. Majoriteten av klagomålen hade inte blivit lösta vid slutet av 2018.

Myndigheten i Qatar har tillsatt nya kommittér (Committees for the Settlement of Labour Disputes) för att utreda de klagomål som inkommit, där enstaka fall gällande arbetsförhålladen lösts och få löner betalats ut.

Då kommittéerna inte upprätthållit sitt löfte och löst problemen har flera av arbetarna valt att lämna sina arbeten, snarare än att kämpa för att få ut sina löner.

Chefen för globala frågor på Amnesty International anser att en av orsakerna till problemet är att Qatar inte följer den internationella standarden för arbetstagares rättigheter.

- Om Qatar menar allvar med att förbättra rättigheterna för arbetstagare så måste fler domare tillsättas för att säkerställa att anmälningarna hanteras snabbt, Qatar måste också se till att kompensationsfonden är fullt ut finansierad men även säkerställa att företag som bryter mot lagar ställs inför rätta, säger Stephen Cockburn i Amnestys rapport.

Amnesty har sedan i mars följt 2 000 personer som inte fått sina löner utbetalda. De tre bolag som är det främsta problemet arbetar i städ och byggbranschen. Bolagen har tidigare hävdat att de inte betalat ut löner på flera månader för att de haft finansiella problem, följt av att sedan säga upp kontrakten med sina anställda.

Amnesty har försökt kontakta företagen men ej fått något svar.