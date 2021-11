Nomineringarna klara - elva spelare tävlar om priset som "världens bästa"

Fifa har presenterat nomineringarna till priset "The Best Fifa Men’s Player". Vinnaren kommer att presenteras under en online-ceremoni den 17 januari 2022. Bland de elva nomineringarna hittar vi spelare som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi och Robert Lewandowski.

Här är alla nominerade:

The Best Fifa Men’s Player:

Karim Benzema (Frankrike / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgien / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United)

Erling Haaland (Norge / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italien / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (Frankrike / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polen / FC Bayern München)



ANNONS

Kylian Mbappé (Frankrike / Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)Neymar (Brasilien / Paris Saint-Germain)Mohamed Salah (Egypten / Liverpool FC)

Även herrlagens bästa tränare ska utses och få priset "The Best FIFA Women’s Coach". Det priset delas också ut den 17 januari.

Här är alla nominerade:

The Best Fifa Men’s Coach:

Antonio Conte (Italien / Inter / Tottenham Hotspur)

Hansi Flick (Tyskland / FC Bayern München / Tysklands landslag)

Pep Guardiola (Spanien / Manchester City)

Roberto Mancini (Italien / Italiens landslag)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentinas landslag)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Tyskland / Chelsea)